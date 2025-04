W tym artykule przedstawię Wam grę Ultimate Fishing Simulator. Za jej produkcję odpowiada studio Bit Golem.

Na samym starcie, zaraz po odpaleniu gry musimy wybrać poziom trudności. Do wyboru mamy tryb łatwy stworzony dla osób, które nie mają wielkiego pojęcia o wędkarstwie i chcą poznać mechaniki rozgrywki. Jest też tryb dla wprawionych w łowiectwie, którzy pragną wypróbować swoją wiedzę w grze. Mamy możliwość wybrać, czy chcemy zagrać na serwerze sieciowym razem z innymi graczami. Możemy tam rywalizować o jak największą złowioną rybę. Od czasu do czasu spotkamy też kogoś obok nas lub zauważyć w oddali. Jeżeli chcemy być kompletnie sami i mieć całe łowisko dla ciebie, wybieramy tryb offline. Twórcy przygotowali dla nas wiele miejsc do łowienia. Możemy wyruszyć na morze, ocean, rzekę, potok lub jezioro. Każda lokalizacja znacząco się różni od innych i zapewnia piękne widoki na krajobraz. Znajdziemy tam też inne rodzaje ryb do złapania. Na początku mamy do dyspozycji tylko podstawowe bajoro, gdzie będą pływać rodzaje niewielkich łososi i pstrągów. Nie trzeba się martwić, ponieważ w miarę postępu wypłyniemy na głębsze wody.Na początku dysponujemy zwykłym sprzętem, nienadającym się do łowienia wielkich ryb. Za zarobione pieniądze będziemy mogli ulepszyć ekwipunek. Najpierw przydałoby się jednak zarobić na licencje, żeby dostać się w nowe miejsca. Twórcy na start oddają nam do dyspozycji wędkę, kołowrotek, haczyk oraz przynętę. Mechanika posługiwania się wędką jest bardzo realistyczna. Zakładamy na hak przynętę i rzucamy do wody. Jak w rzeczywistości czekamy na moment, w którym coś zainteresuje się naszym wabikiem. Czekamy na ruchy spławika, a jeśli zacznie się poruszać, chwytamy za wędkę i zaczyna się zabawa. Początkowo technika wyciągania ryby na ląd nie jest łatwa. Urywa nam się linka lub zdobycz ucieka. Jednak po kilku próbach dojdziemy do wprawy. Kręcimy kołowrotkiem na wyczucie, zwracając uwagę na wskaźniki wokół nas. Przedstawiają one miejsce położenia spławika względem nas i ilość siły, którą musimy włożyć, żeby nie zerwać linki oraz stopniowo wyciągać rybę z wody. Po udanym połowie odczuwamy ogromną satysfakcję i czujemy, że każdy kolejny będzie coraz łatwiejszy.Podsumowując, gra jest bardzo realistycznym symulatorem łowienia ryb. Grafika bardzo szczegółowo obrazuje lokacje. Zróżnicowane łowiska, gdzie na każdym możemy złapać co innego, zmniejsza monotonność i powtarzalność. System łowienia wymaga od nas kilku prób nauczenia się mechanik, lecz po zrozumieniu, o co w nim chodzi, jest całkiem przyjemny. Wiele gatunków ryb sprawia, że chcemy złapać je wszystkie. Polecam serdecznie wszystkim fanatykom wędkarstwa oraz osobom chcącym się dowiedzieć, na czym to hobby polega.Pozdrawiam.