Gra została usunięta ze ściany zadań. Czy dostanę nagrodę?

piotrkijek

Witam, około 4 miesiace temu zainstalowałem (pierwszy raz) grę Rise of Kingdoms. ( Z linku ze atrony gamehag) Było wtedy napisane aby zdobyć 16 level budynku miasta i wtedy powinienem dostać magrodę około 2000 KD, lecz nic ne dostałem. ZADANIE znikneło a ja zostałem z niczym. Przegrałem dziesiatki godzin przez te 4 miesiące, i wiem że nawet jeśli dostalbym te KD to i tak te 20 zł PSC nie są warte takiego czasu. Myślę że gamehag nie traktuje tak swoich klientów, i że za to co było mi zlecone dostanę swoją nagrodę. Jesli ktos coś wie niech pisze.