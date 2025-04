Overwatch vs Paladins

ArcherX

Tak jak pisze w temacie porównamy sobie te dwie gry pod kątem gameplayu, grafiki i innych czynników. Na starcie + otrzymuje Paladins bo jest to gra darmowa w przeciwieństwie do Overwatcha Jeśli chodzi o gameplay to jest on bardzo podobny ponieważ obie gry skupiają sie na tym samym gatunku, główny tryb tych gier różni się w nieznacznym stopniu. Overwatch jednak w moim przekonaniu ma więcej trybów gry niż Paladins więc tutaj wygrywa produkt Blizzarda. Jeśli chodzi o wygląd i efekty graficzne zdecydowanie wygrywa Overwatch jednak to nie znaczy że Paladins to brzydka gra. Wręcz przeciwnie, wygląda w moim przekonaniu bardzo ładnie jak na gre FREE TO PLAY. W skrócie jeśli szukasz pięknej gry to spodoba ci się Overwatch, ale gdy twój pc/laptop nie szaleje wybierasz Paladins. Kolejny plus ląduje do Paladins za niesamowity w moim przekonaniu pomysł z kartami do postaci i tworzenie własnych talii. W skrócie dla niewiedzących o co chodzi to każda postać ma przypisane do siebie karty. Na początku ma sie ich tylko kilka odblokowanych lecz szybko ta liczba sie zwiększa. Następnie układamy pięcio kartkową talie która dodaje nam małe bonusy i nieznacznie poprawiają nasze umiejętności. Podsumowując : obie gry są świetne, w obie grałem, jeśli masz słabszy komputer to pograj w paladinsy tak samo jeśli nie jesteś pewny czy spodoba ci sie szybka, dynamiczna rozgrywka z wieloma umiejętnościami pograj chwile w Paladinsy. Jeśli Paladinsy przypadną ci do gustu to wiedz że Overwatch zrobi to jeszcze lepiej.