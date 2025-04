Cześć!

W dzisiejszym artykule na tapet bierzemy 7 Days to Die. Gra została wydana przez studio The Fun Pimps Entertainment i obecnie znajduje się w fazie Alpha.

Zapraszam!

KRÓTKI OPIS GRY

7 Days to Die to postapokaliptyczny survival, w którym mamy do dyspozycji całą mapę opanowaną przez zombie. Naszym zadaniem jest po prostu przetrwać, co utrudniają nam nie tylko same zombiaki, lecz także elementy survivalu takie jak głód, temperatura i pragnienie.

ZALETY

Jedną z największych zalet tej gry jest rozwój postaci. W grze mamy do dyspozycji mnóstwo umiejętności, które możemy ulepszać wraz z postępem gry. Za każdą wykonywaną akcję otrzymujemy doświadczenie, które pozwala nam osiągać coraz wyższe poziomy, a te z kolei oferują nam punkty umiejętności, które możemy wydać, aby ulepszyć daną specjalizację.





Kolejnym atutem tej gry jest jej grafika. Jak wiadomo głównym aspektem tej gry są zombie, których tekstury zostały świetnie zaprojektowane i idealnie wykonane. Podobnie zresztą, jak tekstury samej mapy, mamy tutaj w końcu do czynienia z terenem postapokaliptycznym, więc zadaniem twórców jest jak najlepiej wczuć nas w ten klimat, co, moim zdaniem, wyszło im świetnie i zdecydowanie na plus.









Trzecią już zaletą tego tytułu jest tryb wieloosobowy. Jeżeli samodzielne zabijanie zombiaków stało się nudne, zawsze można przekonać znajomych do wspólnej gry, zabawy i stawieniu czoła armii zombie.

WADY

Jedną z największych wad tej gry jest jej balans oraz wpływ otoczenia na gracza. Chodzi mi tutaj o sytuację, w których gra dzielnie próbuje naśladować rzeczywistość, jednak nie wychodzi jej to na dobre. Wszystko za sprawą systemu temperatur w grze. Przykładowo, jeżeli chodzimy po pustyni to wiadomo, że temperatura naszego ciała będzie rosła i to jest naprawdę spoko, jednak dlaczego nie ma opcji, żeby ją w jakikolwiek sposób obniżyć? Nie pomaga zdejmowanie ubrań, picie wody, a nawet kąpiel w jeziorku w lesie obok. Jedynym wyjściem z takiej sytuacji jest czekanie, aż nasza postać umrze z powodu zbyt wysokiej temperatury. Nie brzmi to fajnie, co?





W grze obecny jest również system „wellness”, czyli coś w rodzaju samopoczucia, i nawet tutaj muszą występować swojego rodzaju błędy, bowiem mimo tego że moja postać jest najedzona i w ogóle nie jest spragniona, jej poziom samopoczucia i tak spada, a to przekłada się na maksymalne zdrowie i wytrzymałość.

Kolejną wadą tego tytułu jest jego optymalizacja. Nieraz spotkałem się z nieuzasadnionymi lagami, które najczęściej prowadziły do crashu gry. W wielu przypadkach odbierało to resztki chęci do grania w tę grę.





Jak widać, 7 Days to Die ma zarówno zalety, jak i wady. Pokuszę się tutaj jednak o stwierdzenie, że wady tej gry są dużo bardziej widoczne i irytujące. Jednym słowem ktoś wpadł na naprawdę super pomysł na grę, jednak jego wykonanie okazało się kompletną klapą. Mam nadzieję, że przyszłe aktualizacje naprawią wymienione przeze mnie problemy, abym mógł ponownie sięgnąć po ten tytuł.





Tymczasem to już wszystko, co mam do powiedzenia na temat 7 Days to Die. Zachęcam do zostawienia swojej opinii na temat tej gry w komentarzu.

KONIEC! :P