Cześć!

W dzisiejszym artykule chciałbym opisać najbardziej użyteczne, a zarazem najciekawsze modyfikacje do Terrarii. Są one idealne dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z modami, więc możemy to uznać za pewnego rodzaju poradnik dla początkujących.

Zapraszam!

- - > RECIPE BROWSER







Absolutnie niezbędna modyfikacja w każdej rozgrywce. Jak sama nazwa wskazuje pozwala ona nam na sprawdzanie, z czego tworzy się dany przedmiot, a także co możemy wytworzyć z jakiegoś materiału. Dodatkowo znajduje się w niej bestiariusz, dzięki któremu możemy sprawdzić, co wypada z danego potwora lub bossa, a tych w Terrarii na modach jest mnóstwo.

- - > MAGIC STORAGE







Kolejny niezbędny mod w zmodyfikowanej Terrarii. Mody najczęściej dodają ogrom nowych przedmiotów, dlatego nie mogę sobie wyobrazić, jak wyglądałby magazyn zrobiony przy pomocy zwykłych skrzyń. Z pomocą przychodzi nam właśnie ten mod. Pozwala on na zebranie wszystkich swoich przedmiotów w jednym bloku. Oczywiście musimy co jakiś czas powiększać rozmiar naszego „minimagazynu”, co również zajmuje całkiem sporo miejsca, jednak w tym przypadku nie musimy się martwić o sortowanie zdobytych przedmiotów.

- - > YET ANOTHER BOSS HEALTH BAR







Jest to lekki, ale bardzo przydatny mod. Za każdym razem, gdy podejmiemy się walki z bossem, jego życie będzie widniało na pasku u dołu ekranu, więc nie będziemy musieli wytężać wzroku, aby sprawdzić poziom jego zdrowia znajdujący się zaraz pod nim.

- - > BOSS CHECKLIST







Również bardzo lekki mod, który pozwala nam sprawdzić, których bossów udało nam się już pokonać, a które czekają na nasze przybycie. Dzięki niemu możemy również sprawdzić, w jaki sposób przywołać danego bossa, co w połączeniu z RECIPE BROWSER całkowicie wyklucza używanie wikipedii podczas gry.

- - > VEIN MINER



Jest to jeden z modów ułatwiających rozgrywkę. Trzymając odpowiedni klawisz, jesteśmy w stanie wykopać całe złoże danego surowca wykopując jedynie jedną rudę. Modyfikacja ta znacznie skraca czas spędzony w kopalni, co moim zdaniem jest bardzo fajne, ponieważ możemy go wykorzystać np. na eksplorację innych, ciekawych miejsc.

- - > OMNI SWING

Kolejny mod, który ułatwia rozgrywkę. Tym razem dotyczy on broni, które dzięki tej modyfikacji stają się auto-swing, to znaczy, że aby stale zadawać obrażenia wystarczy trzymać lewy przycisk myszy, zamiast ciągle go naciskać.

- - > NO MORE TOMBS

Mod przydatny dla osób lubiących porządek na mapie. Jak sama nazwa wskazuje, modyfikacja ta wyłącza pojawianie się nagrobków po śmierci gracza. Korzystam z niej cały czas, ponieważ dzięki temu moja mapa nie wygląda jak istny cmentarz.





To już wszystkie moje propozycje, które na dzisiaj przygotowałem. Dajcie znać, czy też się z nimi zgadzacie. Jeżeli uważacie, że pominąłem jakiegoś moda, śmiało napiszcie mi o nim w komentarzach obok. Dzięki!

KONIEC! :P