Pantajemnica

Witam, w tym artykule pokaże wam 8 powodów, dla których warto zagrać w Gwinta. Zapraszam.

A, zanim zaczne powiem, że gram w Gwinta od zamkniętej bety.

1) W gwincie, w przeciwieństwie do Haerthstone nie ma tyle efektów losowych, oczywiście są jak w każdej karciance, jednak wcale nie tak duże, jak w znanym wszystkim ( a przynajmniej większości ) Hearthstonie.

2) Gra ma bardzo przyjemną muzyke w tle, a sam dubbing jest przepiękny.

3) W grze nowe aktualizacje są co jakieś dwa tygodnie, twórcy skupiają się na balansie kart, których jest dosyć dużo.

4) W gwincie złoto zdobywa się bardzo szybko, a co za tym idzie, szybko można zdobyć kolekcje kart,karty zdobywa się w beczkach z kartami, w których znajduje się 5 kart. Beczki można zdobyć także za zdobywanie poziomów, wydać za złoto w grze, lub za wbijanie rang, których na chwilę obecną jest 21.

5) Gra jest darmowa, a sama rozgrywka trwa od 7 do 12 minut. warto takżę dodać, żę gra została stworzona przez twórców wiedźmina.

6) w grze jest 5 frakcji, Potwory, Królestwa Północy, Nilfgard, Potwory oraz Skellige. Można więc robić wiele różnorodnych tali.

7) System dobierania przeciwników działa bardzo dobrze. Dobiera ludzi z podobnymi umiejętnościami to twoich, przez co nowy gracz, gra z innym nowym graczem.

8) można grać z przyjaciółmi.

To już wszystko, mam nadzieje, żę zachęciłam was do zagrania w Gwinta. Zachęcam was do komentowania. Pa