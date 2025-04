Blitzcrank [Buildy | Jak grać ? | Blitzcrank w obecnej mecie]

CreaMper

Witajcie drogie Bananki !



Czym jest Blitzcrank wie chyba każdy. Jedna z najbardziej denerwujących i zarazem dosyć trudnych championów z Ligi Legend. Nie jednokrotnie grając na dolnej alei dla przykładu mistrzynią łucznictwa Ashe ciesząc się ze zdobytego zabójstwa i dodatkowego zastrzyku złota gdy wracacie się do fontanny z zaskoczenia wyskakuje Blitzcrank który przyciąga was do siebie i razem ze swoim gangiem odsyła was do bazy jeszcze szybciej :) . Nazywam się CreaMper a dzisiaj przedstawię wam aktualnie silne przedmioty , tricki dzięki którym uda wam się zdobyć przewagę oraz błędy które bardzo często się popełnia.

Zacznijmy może od rzeczy najważniejszej - Run oraz Specjalizacji.

W obecnej mecie stosowane są dwa rodzaje drzewek specjalizacji - na grę ofensywną oraz wręcz przeciwnie. W kombinacji którą przedstawiłem poniżej , nacisk jest prowadzony bardziej na wytrzymałość oraz na prędkość poruszania się która jest kluczowa dla gry tą postacią.



Jeżeli chodzi o wybór umiejętności pobocznych (czytaj umiejętności A , D ) najlepszym rozwiązaniem jest Błysk i Wyczerpanie lecz jeśli przeciwnik wybrał wspomagającego który specjalizuje się w leczeniu ran swojego prowadzącego dobrą rzeczą jest wybranie spalenia który dobrze się sprawdzi podczas walki rzucony w stronę na przykład Soraki .



Oczywiście nie można zapomnieć o właściwym doborze przedmiotów dla tej postaci . Ja osobiście gram następujące przedmioty :

- Talizman Wstąpienia

- Rubin Widzenia

- Buty Mobilności

- Naszyjnik Żelaznych Solari

Następne dwa przedmioty uzależnione są od sytuacji która powstała na Summoner rift oraz od potrzeb twojej drużyny. Jeśli potrzeba nam więcej pancerza kupujemy Lodową Rękawice połączoną z Pancerzem Umrzyka. Jeśli zaś gramy na bardziej magicznych bohaterów dobrym pomysłem będzie zbudowanie Całunu Banshee oraz Oblicze ducha. Dobór dwóch ostatnich przedmiotów zostawiam waszej wyobraźni : )



Gdy jesteśmy już w pełni przygotowani do gry naszym szalonym robotem Blitzcrankiem nadszedł czas na właściwą rozgrywkę. Podstawowym pytaniem jest jak dobrze strzelać ręka po przeciwnika ? Odpowiedź jest prosta ! Trafić !... No dobra , ale jak ? Pierwszą rzeczą jaką musimy zrobić to wyłączyć smart-cast na naszym Q aby zmniejszyć czas naszej reakcji na sytuacje. Drugim ważnym aspektem jest zmuszanie naszych przeciwników aby wystawili się na naszego Graba . Można to osiągnąć poprzez prowokowanie to znaczy włączamy naszą umiejętność W po czym gdy od prawej lub lewej strony opponent będzie miał możliwość uciec w stronę naszego carry lub w stronę swojej wieży co będzie bardziej prawdopodobne. I w tej sytuacji odpalamy naszą umiejętność Q która nie ma szansy spudłowania (przy małym treningu w Trybie dla treningu) i BOOOOOOM - Pierwsza krew dla waszej drużyny. Innym przykładem na zdobycie przewagi jest już na początku gry jest wejście w las przeciwnika , postawienie warda w odpowiednie miejsce (Niebieski lub Czerwony strażnik) oraz czekanie na ofiarę by na koniec walki zabrać wzmocnienie dla siebie a co za tym idzie utrudnienie gry przeciwnemu graczowi : )



To by było na tyle jeśli chodzi o podstawowe wskazówki jak grać tym bohaterem.

Piorun z wami !

CreaMper o/