rayback

Witam wszystkich . Chciałbym was dzisiśj przedstawić recenzję gry "World of Tanks"

World of tanks jest to bardzo dynamiczna gra w której liczy się doświdczenie, oraz wiedza o czołgach przeciwnika. Trzeba pamiętać, że zniszczenie wrogiego pojazdu wcale nie jest takie proste jak nam się myśli , ponieważ czołgi dzielą się na 5 typów.



Pierwszy typ czołgów to "czołgi lekkie".

Walczą one w pierwszej lini są też one nazywane inaczej (lighty) najczęściej w tych czołgach są działa magyznkowe. Te czołgi mają bardzo słaby pancerz więc bardzo często zostają przebite nawet przez niższy tier , są też bardzo mobilne .







Drugim typem czołgów jest "czołg średni"

Pojazd ten walczy na różnych pozycjach. przez graczy jest nazywany (medem). Ma on średni pancerz który czasami potrafi odbić pociski przeciwnika oraz posiada sróżnicowaną prędkość. Aczkolwiek tutaj działo potrafi już dużo zdziałać.





Trzecim typem czołgów są "czołgi ciężkie".

Walczą one tóż za czołgami lekkimi i wyczekują aż one podświetlą przeciwnika. Czołgi ciężkie popularnie nazywany (heavy) jest wolny jak i szybki zależy to od dzrewka to samo się tyczy mobilności .Lecz mają one potężne ponacerz nawet do 250 mm trudno jest je przebić, na dodatek pociski lubią się odbijać od pancerza tych czołgów. Działo tego typu czołgów jest potężne i nie ma problemu z pancerzami czołgów lekkich/średnich itp.





Czwartym rodzajem czołgów jest "niszczyciel czołgów".

Jest on różno mobilny, lecz to zależy od drzewka, pancerz często nic nie odbije np rhm ,lub jest bardzo gruby np t95. Co do działa nie ma 2 zdań jest to typ czołgów z najlepszymi działami .Ten czołg jest idealny do walczenia na trzeciej lini najlepiej ukryty w krzakach





Piątym i ostatnim rodzajem czołgów są "działa samobieżne"

Walczą one na wielkich dystansach nawet do 1km+. Grając artylerią czujesz się jak ptak opserwujący pole bitwy wystarczy nacisnąć klawisz "SHIFT" i pokazuje nam co się dzieję na całej mapie .Obrażenia od pocisków tego pojazdu są bardzo różne działa od 4 tieru w góre mogą ogłuszać przeciwnika nawet na 35+sek ale często wystarczy jeden celny strzał by pozbyć się jednego przeciwnika z pola bitwy. Ten czołg najczęściej jest mobilny to zależy od dzewka ale to wystarczy żeby się schować.





Pozdrawiam wszystkich zapalonych czołgistów do boju :)