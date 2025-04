Warframe Recenzja oraz omówienie paru podstaw

Grafika wspaniała

Dużo rzeczy dzieje się naraz

Fabuła

Wszechstronność

Oryginalność

Mało możliwości statku będącego menu

Monotonne zbieranie surowców

Trzeba dużo naprawdę dużo czasu, aby mieć dobre ekw

Monotonność misji

Polski czat jako jedyny jest bez administracji, która ciągle by usuwałaby spam

Czasami trzeba sobie zrobić przerwę od gry, ponieważ staje się nuda ciągle to samo misja i tyle

Warframe jest już na steam od 25 marca 2013 roku stworzona przez studio Digital Extremes.Gra opiera się głównie na misjach kooperacyjnych mających wyznaczony cel zadania, które gracz może wykonać samodzielnie lub zespołowo.Wyróżniamy kilka typów (zadań) misji:Eksterminacjia • Infiltracja • Obrona • Obrona Mobilna • Odbicie • PodstępPorwanie • Próba • Przechwycenie • Przejęcie •Przetrwanie • RatunekZabójstwo • Sabotaż • WylęgarniaWymieniłem tutaj typy podstawowe misji, ponieważ jest ich dużo i byłoby bezsensem podawanie wszystkich każde są takie same mniej więcej lub różnią się miejscem oraz rodzajem (sortie lub alarm itp).Również są misje tak jakby niestandardowe, ponieważ jako jedyne wyróżniają się od innych i, są jedyne w swoim rodzaju, mam na myśli zadania fabularne takie jak np. Drugi Sen, Nagroda Vora.Nie zapomnijmy podkreślić bardzo ważnej istotnej rzeczy w Warframe, czyli modów lub inaczej modyfikacji oraz systemu ulepszania broni, jest on bardzo rozbudowany oraz prosty do zrozumienia : )Każdy mod jest inny, daje plusy lub minusy albo wszystko naraz. Mody dzielimy na: Powszechne, Niepowszechne, Rzadkie oraz legendarne. Te ostanie da się zdobyć tylko u Baro Ki'Teer natomiast pozostałe w misjach.Teraz w skrócie opisze kategorie obrażeń nie wszystkie, ale są one ważne na wyższych poziomach misji według mnie.Wiec na początek powiem, że możemy wyróżnić 2 kategorie obrażeń: fizyczne oraz żywiołowe. Każda kategoria dzieli się na kilka rodzajów np. obrażenia tnące.W pierwszej kategorii obrażeń fizycznych. Wyróżniamy obrażenia: tnące, przebijające, oraz miażdżące.Teraz obrażenia żywiołowe to chyba oczywiste, że wyróżniamy 3 podstawowe typy:ogień, zimno, ziemia oraz 4 podstawowy nie woda, lecz elektryczność jest w Warframe .Teraz powiem wam co robią statusy podstawowych żywiołów.Ogień- po prostu podpala i powoduje obrażenia rozłożone w czasie.Zimno- spowalnia wroga.Trucizna- tak jak ogień zadaje obrażenia rozłożone w czasie, różnica jest taka, że trucizna omija tarcze. (skuteczne przeciwko Corpus)Elektryczność- po wywołaniu statusu ładunek może przeskoczyć na pobliskich wrogów oraz blokuje przez pewien czas działania (ogłusza).W grze występują również kombinacje żywiołów wyglądają one następującą:-ogień+ trucizna= gaz-ogień+zimno= wybuchowe-ogień+elektryczność=radiacja-trucizna+ elektryczność= żrące-trucizna+ zimno= wirusowe-zimno+ elektryczność= magnetyczneNie będę ich opisywał tylko powiem, że najbardziej korzystam z wirusowych i żrących na Grineer. Na Corpus Magnetyczne i Wirusowe. Podałem tylko dwa, ponieważ maksymalnie wolno mieć dwie kombinacje żywiołów w jednej broni : )Jeśli chcesz zgłębić wiedzę o obrażeniach polecam przestudiować tę tabelę na wiki Polskiej lub jak chcesz Angielskiej.http://pl.warframe.wikia.com/wiki/Obra%C5%BCeniaMam nadzieję, że najważniejsze rzeczy na początek, omówiłem wam teraz, podam swoją recenzję gry, w którą gram już 4 lata : )Więc na początek powiem, że Warframe bardzo się, zmieniło od 2013 roku, pamiętam, że system modyfikacji był bardziej skomplikowany (albo mi się wydaje) frakcji nie,\ było dużo oraz fabuło była bardzo mała teraz wiele rzeczy się wyjaśniło mity zostały obalone faktami ;D z gry.Misji było bardzo niewiele każde, były takie same teraz też są, ale znajdziemyparę wyróżniających się (innych).Plusy:Minusy:Od razu mówię, że wszystko, jest opinią moją każdy, ma inny gust dla kogoś innego może być minusem np. Grafika oraz co do czatu nie wiem, czy jest nadal takim burdelem jak kiedyś, ponieważ nie gram już od 2 miesięcy, bo czekam na jakieś zadania fabularne : )