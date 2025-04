Nowe drzewko technologiczne w world of tanks kiedy? jakie?

Pejek2005

W World of tanks niedługo pojawi śię nowe dżewko technologiczne.Wielu nie może się doczekać

O drzewko w World of tanks walczą aż 3 narody jest to:Polska,Węgry,Włochy.Tak Polska też może znaleść się w grze.Jakie czołgi miały by Węgry i Włochy nie wiemy... Ale co do Polaków, już pewne informacje są kto może się znaleść w drzewku.Pare czołgów Polskich było już na teście.Drzewko odfiera M2627/wz.32.Pózniej TKS,4TP,TK-SD,7TP jako 2 triery

10TP,PZninż160,7TPwz39 jako 3triery

14TP,KSUST jako 4 triery

25TP"habich" jako 5 triery

T-34-85M3 jako 6 triery

T-34 85(100) jako7 triery

T-44 jako 8 triery

T-54AE jako 9 triery

Czołg lewandowkiego,T55AM P,Pancernik jako 10 triery

Są na tej liście terz czołgi premium.

WB-10,7T.TKS(P),TKD,BBTBrPanc,"Chwat","Pudel",ASU-85,PT-76b.

Najwiekszą wadą polskich maszyn zbrojnych, jest ich bardzo cienitki pancerz, ale nie u wszystkich.Oczywiście nie wszystkie czołgi z tej listy znajdą się w polskim drzewku,bo mogą znaleść się też inne nie umiewszczone na liście.Ponieważ propnowanych drzewek jest wiele a to było tylko 1 z nich.A jak mówiłem co do Węgrów i Włoch jeszcze nie ma proponowanych czołgów.Pierwsze drzewko wejdzie do gry albo Polskie albo Włoskie, ponieważ dużo pracowników z War Gaiming mówi że niedługo ujrzymy polskie drzewko.Więc co przemawia za tym że Włoskie może być pierwsze a to że w war thuner pojawiło się owe.Lecz zanim bedziemy mogli powiedzieć o jakiś nowych drzewkach wpierw War gaiming muśi skończyć to co zaczelo. Czyli np:artyleria,grafika,nowa gałonzka w drzewku francuzkim,czołgów których jeszcze nie ma w grze,nowe tryby i tak dalej...