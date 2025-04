VAC- czyli o cheaterach w cs go i co z tym zrobić

Jeżeli długo gracie w cs go niejednokrotnie zdarzyło wam się, że graliście przeciwko cheaterowi. wtedy gra traci sens bo czego byście nie robili i tak nie wygracie. ale co można z tym zrobić? czy VAC( Valve Anty Cheat) zamierza coś z tym zrobić? jak długo będa na to pozwalać? a możę w momencie kiedy to czytacie, zaczęli już coś z tym robić? Lub jeżeli to się nie poprawi, wszyscy założymy sobie cheaty i będziemy grali jak się nam podoba i olewali zasady? przeczytajcie i ocencie!

Co będzie można zrobić z cheaterami? przez takich ludzi poleciało niedawno wiele banów naraz. w rangach koło kałacha albo orzełka niedawno zaczęło brakować ludzi. gracze tamtego poziomu zaczeli narzekać, że teraz ten poziom jest bardzo niski i inni mają już te rangi, mimo że nie powinni tam być. ale Valve sobie na tym zbiera. czeka , aż cheaterzy zaczną kupować skiny itp. a dopiero potem banują. ale to ma też swoje minusy . przez takich cheaterów tracą nowych graczy. Dobrym ich posunięciem było wprowadzenie minimalnego poziomu, od którego można grać turniejowe. Cheater musiał grać jakieś uproszczone itp. przez co było łatwiej im takowego wykryć. nie wiadomo po co ludziom cheaty. może chcą sie po prostu czuć lepsi?

wielu esportowców też nieraz dostało VACa za jakieś cheaty. może mają coś jeszcze w znandrzu? może Valve zamierza wprowadzić nowe serwery premium, gdzie za grę trzeba płacić a wyłapywanie cheaterów na wyszszym poziomie? cokolwiek to by nie było muszą coś z tym zobić. jeśli ciągle chcą zarabiać i żeby ich gra była ciągle uważana za bardzo dobrą? a może po prostu to oleją i poczekają aż ich będzie mniej, co w zasadzie może im grozić nawet bankructwem? a może co będzie nawet w stylu bomby atomowej i nowego porządku świata.... jeżeli zresetują całą gre i wszystkich graczy? to usunie cheaty, ale niektórzy posiadający ostateczną rangę, którą będą musieli stracić, odejdą od niej i opinia o cs go będzie bardzo negatywna? a wy co o tym sądzicie? chciałbym poznać waszą opinię