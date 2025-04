Historie Proplayerów CS:GO: Adil ScreaM Benrlitom

Adil "ScreaM" Benrlitom urodził się 2 lipca 1994 roku. Pochodzi z Belgii choć posiada marokańskie korzenie. Adil profesjonalną karierę zaczynał w Counter Strike: Source w drużynie 3DMax. Jego pierwszą drużyną w CS:GO było Epsilon esports, z którą podpisał kontrakt 6 września 2012 roku. Następnie skład po kilku tygodniach zmienił organizację na Millenium. Kariera ScreaM`a zaczęła nabierać tempa gdy dołączył do teamu Verygames. Organizacja osiągała takie rezultaty jak:

1sze miejsce ESWC 2013 - Francja (2013)

1sze miejsce FACEIT Cup September 2013 (2013)

1sze miejsce ESL Pro Series: Season XI - Cup 1 (2013))

1sze miejsce ESL Major Series One - Summer 2013 (2013)

1sze miejsce ESL Major Series One - Spring 2013: Cup 4 (2013)

3cie miejsce Fnatic FragOut League Season 1 (2013)

1sze miejsce Epsilan 10 (2013)

3cie miejsce Esports Heaven: Vienna (2013)

1sze miejsce Mad Catz Invitational: Birmingham (2013)

1sze miejsce ESL Pro Series: Season XI - Cup 2 (2013)

1sze miejsce StarLadder StarSeries VII (2013)

1sze miejsce ESL Pro Series: Season XI - Cup 4 (2013)

2gie miejsce Electronic Sports World Cup 2013 (2013)

Rok 2013 był dla ScreaM`a dobrym okresem. Zwyciężył w wielu turniejach pokonując wielu utytułowanych rywali. Został również sklasyfikowany na 7 miejscu najlepszych graczy CS:GO na świecie w rankingu HLTV. 7 stycznia całą drużyna przeniosła się do organizacji Titan. Tam również zwyciężali w wielu turniejach takich jak na przykład:

1sze miejsce DreamHack Stockholm 2015

1sze miejsce DreamHack Invitational I (2014)

1sze miejsce Hitbox Arena Championship 1 (2014)

2gie miejsce Fragbite Masters - Spring 2014

Dnia 3 września ScreaM przeniósł się do Epsilon, w którym wybuchła afera związana z ustawaniem meczów. Z pośród całego składu tylko on uniknął kary gdyż nie wiedział on nawet, że reszta kolegów sprzedała mecz. Kolejnym przystankiem Adila była drużyna Team Kinguin do której dołączył 15 maja 2015 roku. Z którą osiągnął min.:

2gie miejsce CS:GO Championship Series: Season 1 - Ostatnia szansa (2015)

1sze miejsce CEVO Season 8 - Profesjonalna dywizja: Umieszczenie - Europa (2015)

5/6 miejsce FACEIT 2015 Stage 2 Finals (2015)

2gie miejsce Alienware Area 51 Cup 2 (2015)

1sze miejsce QuickShot Arena 2 (2015)

5/8 miejsce ESL One Cologne 2015 (2015)

1sze miejsce Gaming Paradise 2015 (2015)

1-szego Lutego 2016 roku drużyna ScreaM`a zmieniła organizację a G2 Esports. W barwach tej organizacji święcił takie sukcesy jak:

1sze miejsce Esports Championship Series Season 1 - Finały (2016))

2gie miejsce ESL Pro League Season 3: Finały (2016)

3cie miejsce ESL Expo Barcelona (2016)

4rte miejsce ESL Pro League Season 3 - Europa (2016)

2gie miejsce Esports Championship Series Season 1 - Europa (2016)

2gie miejsce StarLadder i-League StarSeries Season 2 (2016)

W roku 2016 został sklasyfikowany na 9 miejscu ranking najlepszych graczy CS:GO na świecie wg portal HLTV.

Na początku roku 2017 Adil związał się kontraktem z drużyną Team EnVyUs, w której gra do dziś. Niestety drużyna nie osiągnęła jeszcze większych sukcesów, gra poniżej oczekiwań. Miejmy nadzieje że bardzo popularny i lubiany ScreaM odnajdzie dawną formę i znów zacznie być w ścisłej czołówce Counter Strike`a.

