5 miejsc, których nie zwiedzisz w serii Gothic cz.1

GEMER

Podczas naszych podróży po rozległym świecie odkrywanym coraz bardziej im bliżej byliśmy końca trójczęściowej przygody napotykaliśmy się na różne, ciekawe i pobudzające naszą wyobraźnię miejsca. Zazwyczaj były one tylko opisywane bez możliwości wglądu ani wejścia i zobaczenia ich w całej swojej okazałości. Przed wami zbiór dziesięciu takich lokacji. Wszystko w formie małego zestawienia. Zapraszam do przeczytania.

1.Stara kopalnia- Odkrywana na samym początku pierwszej części gry kopalnia nieraz zadawała pytania: dlaczego jest zamknięta? I chociaż w późniejszym czasie kopacz Grimes wyjaśniał nam tego przyczynę, czyli pęknięcie podpórki i w efekcie zawalenie to z pewnością nie byłem jedynym, któremu przychodziły do głowy myśli jak to ta pierwsza ze wszystkich kopalni mogłaby wyglądać.

2.Niezbadane krainy- Furtka zostawiona przez twórców na końcu trzeciej części w postaci niezbadanych krainn gdzie miałby zamieszkiwać Bezimienny z nekromantą Xardasem nie tylko rozpala wyobraźnię. Dociekliwi zauważyli tam plac, na którym mag postawił wieżę Dopełniająca to wrażenie przełęcz z Silden, w grze zawalona przez głazy i prowadząca rzekomo do krain, krzyczy w stronę Piranii o kolejnego Gothica.

3.Sendar- Wspomniany w Gothic der Comic przez Miltena Sendar miał być ojczystą miejscowością przyszłego Maga Ognia. Nasunięty przez gothicpedia wniosek, że to prawdopodobnie tam zaciągnięto maga do gwardii królewskiej może sugerować, że był to teren należący do królestwa Myrtany.

4.Kahr- Baron Simbus. Brzmi znajomo? Jeśli nie, to wcale się nie dziwię. Baron jest osobistością, z którą nie mieliśmy do czynienia z prostych przyczyn- baron umarł, ale sądząc po zamszonym nagrobku było to już całkiem dawnom. Niemniej na znajdującym kamieniu mogliśmy przeczytać, że pochodził z tej zagadkowej miejscowości.

5.Wymiar Beliara- O wymiarze potępieńców, upiorów i demonów słyszał każdy kto przechodził Sagę. Ba, w pierwszej części byliśmy od niego wcale nie tak daleko, bo tuż przy portalu na końcu gry. Osobiście nie wiem czy chciałbym to miejsce odwiedzać, natomiast z pewnością kilku chętnych by się znalazło.

To tyle w tym zestawieniu. W kolejnej częsci pokażę również 5 innych miejsc. W tym artykule to tyle. Siemanko :D