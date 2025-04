plemiona - krótki artykuł na temat tej gry

Gra plemiona została wprowadzona 2006r. i istnieje aż do dzisiaj.Jest to gra strategiczna i zarazem przeglądarkowa.Można ją pobrać na telefon gdyż istnieje aplikacja w sklep play.W szczytowym okresie popularność osiągała 180 milionów odsłon.

Na początku wpisujemy w google Plemiona rejestrujemy się i następnie logujemy , wybieramy świat na którym chcemy grać.

To od was zależy czy chcecie się rozwijać w miare szybko czy też wolno.

Od czego to zależy ?

Szybko - czyli mieć super barbeki z których można wyciągać mnóstwo surowców w ciągu dnia

Wolno - czyli jeśli zalogujemy sie na nowy świat który co dopiero wszedł. Jest tam bardzo trudno farmić jest dużo ludzi i wiele osób farmi jedną wioske barbarzyńską.

W grze gra bardzo dużo ludzi jak startuje świat jest ich około 20 tysięcy a to dlatego że każdy myśli że sobie poradzi a połowa ponad rezygnuje z dalszej gry z powodu braku czasu lub innych rzeczy.

Więc jeśli się nudzisz to zapraszam nie raz nawet nie trzeba wchodzić aż tak często gdyż budowa wymaga dość długiego czasu.

Więc po zalogowaniu zaczynamy grać z boku po waszej prawej lub lewej strony pojawiają się zadanie co i jak po kolei budować.

Jak zaczynacie grać obowiązuje was ochrona początkowa czyli że nikt was przez tydzień nie może zaatakować.

Warto też dołączać do sujuszu gdyż w razie ataków od innch graczy , sojusz nasz może nam pomóc wysyłając wsparcie do nas.

W koszarach - rekrutujemy wojsko defensywne i ofensywne.

Co to Deff a Off?

Deff - czyli rekrutacja wojsk obronnych takich jak : piknierzy , miecznicy , łucznicy .

Off - czyli rekrutacja wojsk atakujących są to m.in. : topornik , Lekka kwaleria , Łucznicy na koniu , tarany .

Oraz rekrutujemy też zwiadowców , gdyż są oni potrzebni do zobaczenia co dany gracz ma w wiosce.