URGOT - LEAGUE OF LEGENDS

Primbob

pisałem jedne z tych bardziej popularnych bohaterów, czyli Fizz itp..... Jednak trzeba wspomnieć też o tych zapomnianych.... WIĘC DZISIAJ URGOT!

TO "PORADNIK", NIE BĘDZIE HISTORII

Ci którzy mówili na Urgota "OMG ALE BRZYDKI" teraz dowiędzą się że jest piękny! (w innym sensie). Dobra, to zacznę od umiejętności



Passive - Ataki oraz Q Urgota zmniejszają obrażenia zadawane przez cel.

Q - Urgot wystrzeliwuje rakięte i zadaje obrażenia pierwszemu trafionemu wrogowi.

W - Nasz bohater tworzy tarczę i jego następne ataki spowalniają cel. Efekt działa na kilka sekund.

E - Urgot rzuca.... yyyyy...... Noxiańskim Pociskiem Żrącym zadając obrażenia wrogom, otruwając ich i naznacza wroga. Gdy wróg jest naznaczony nasza rakieta z Q omija wszystkie jednostki przed Urgotem i leci w cel naznaczony.

R - Urgot zamienia się miejscami z przeciwnikem, zadając mu obrażenia i przerażając wrogie jednostki obok Urgota. Tak, to tyle.

