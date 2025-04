Fragi w Critical Ops

stawiar

Witam wszystkich. Z tego miejsca chciałbym odesłać was do jednego z moich poprzednich artykułów, w którym dokładnie opisuję grę, której testowaniem pod względem skuteczności wszystkich broni zająłem się ostatnio.

Może wiecie już czym jest C-OPS. Jest to gra typu FPS, która obecnie dostępna jest za darmo w aplikacji Facebook Gameroom. Przebieg rozgrywki w niej, jest bardzo zbliżony do mechaniki działania CS:GO. Tak dla jasności. Postanowiłem w ramach testu sprawdzić, ile fragów zdobędę z poszczególnych broni w konkretnym czasie, podczas zwykłego meczu w trybie Deathmatch.

W Critical Ops znajdziemy 5 rodzajów broni:

1.Karabiny

2.Pistolety

3.Pistolety Maszynowe

4.Strzelby

5.Karabiny snajperskie

Oto wyniki, które udało mi się odnotować:

M4 - 10

SA58 - 15 KARABINY- 4 minuty każdy

AUG - 11

HK417 - 8

SG - 14

AK - 10

MP5 - 2

MP7 - 6 PM'y - 4 minuty każdy

P90 - 7

P250 - 1

MR96 - 2

XD .45 - 1 PISTOLETY - 2 minuty każdy

D.MTX - 8

GSR - 3

FP6 - 3

STRZELBY - 3 minuty każdy

SUPER90 - 2

Uratio - 8

SNAJPERKI - 3 minuty każda

M14 - 5

MAPA; BUREAU

Oczywiście kwestia fragów, to kwestia umiejętności i przyzwyczajenia do danej broni. Ale mam nadzieję, że podałem tu choćby przybliżone/średnie rezultaty. Może nawet pomogłem komuś w wyborze najskuteczniejszej broni. Co ciekawe, Cops jest bardzo szybko rozwijającą się grą, zwłaszcza na platformie mobilnej. Na chwilę obecną są organizowane liczne turnieje otwarte i ligi, w których nagrody to setki i tysiące dolarów. A do tego już wkrótce deweloperzy będą wprowadzali system rang. Osoby które czują się dobrze w grach typu FPS, powinny spróbować.



