Nowy Bohater League of legends!

Fistaszekk Co myślicie o Kaynie? Według mnie to trochę przesada! P.S Ci co jeszcze nie znają Kayna https://www.youtube.com/watch?v=YrK-kbqNbk4

CrystalMag12 Kayn.. Kayn.. Kayn bardzo skillami przypomina mi Dariusa, i troszeczkę Sidona. Nie mam pojęcia, co o nim myśleć, wizualnie mi się nie podoba, Riot nie popisało się jakąś unikatowością skilli, no chyba, że mówimy tu o samych umiejętnościach, a nie animacji, czyli jak już wcześniej wspomniałem, podobnymi do skillów Dariusa. Myśle, że nie będę nim grać, najwyżej jak będzie w rotacji machne sobie giereczke, żeby spróbować. Tak czy siak, na chwile obecną nie wiele mogę o nim powiedzieć.



Fistaszekk Można o nim powiedzieć Noob Champ. Przez swoją pasywkę może już posiadać 25% Life Steal na 7 poziomie wybierając postać "Darkina". Ja jednak zdecyduje się na jego kupno ponieważ podoba mi się ta postać swoją mobilnością, obrażeniami i przeważnie gram na Midzie i Topie. Kayn jest postacią która się szybko nie nudzi (głównie przez umiejętność bierną). Postać zostanie oficjalnie dodana na wszystkie serwery za 2 tygodnie.

humodity123 Jest bardzo przesadzony ale myśle że coś z nim zrobia toż wyjdzie dopiero za 2 tyg :)





testoviron Wydaje się całkiem mocny po max 2-3 tygodniach NERF. Duże ban ratio będzie. :-)

pazo499 fajne





Sakermalina Wydaje wam się przesadzony ale tak nie będzie zostanie jeszcze pewnie znerfiony kilka razy zanim wejdzie do gry . A co do samej gry to napoczątku będzie szał wszyscy będą nim grali a potem wszyscy o nim zapomną i raz na jakiś czas będzie można go zobaczyć w grze



Winry851 Jak zwykle kolejny nowy chempion i jak wejdzie będzie bardzo mocny póki czegoś nie zmienią.



Pantajemnica 3/10