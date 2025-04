Kogo lepiej mainować? Fiora czy Ahri?

irresistible

Nie porównuj championów z różnych linii. ;) Jeśli czujesz, że farmienie i split push to coś dla Ciebie, to toplane wraz z Fiorą czekają. Lubisz zabijać, nie masz problemów z roamem, umiesz grać defensywnie, aby np. Syndra nie wycierała Tobą podłogi, albo ofensywnie, by zdobyć jak największą przewagę nad słabym Yasuo? Ahri i mid będą idealne. Weź pod uwagę jednak, że są to dosyć popularne, często banowane postacie. Warto mieć innej asy w rękawie.

Jeśli jednak pomijać to wszystko, to Fiora. Możesz nie mieć killi, ale wystarczy, że trochę pofarmisz, odpowiednio się zbudujesz i masz zarówno sustain, jak i obrażenia.