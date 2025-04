Primbob

aga w poradnik zawiera śladowe ilości czarnego humoru, w przypadku uczulenia, bądź posiadania rangi Silver+ , zalecam pooglądanie "proplejerów" w internetach.

Jeśli nie posiadasz uczulenia na czarny humor, jesteś z brązu to siadaj wygodnie w fotelu i czytaj bo być może dzięki temu poradnikowi twój team będzie miał cię za boga danej postaci o której tu piszę...albo zreportują cie za troll. Miłego czytania :D



Przedstawienie postaci:



Ślepy mnich z warkoczem który chodzi na boso.



Umiejętności:



Pierwsze co maksujemy to Q pomoże nam zabijać wrogów na odległość, drugie to W i nie, tarcza nie jest dla nas tylko dla sojusznika po za tym drugie użycie daje nam lajfstila i wampajeryzm takie bzdety ze zmierzchu ale się przydają, na koniec E ale to ze jest na koncu nie znaczy że jest gorsze, daje nam oznaczenie wrogów co jest zbędne liczy sie tylko DMG oraz druga super moc tego skila czyli spowolnienie.

R maksujcie wtedy kiedy mozecie, kop z pół obrotu który jest wstanie zabić wszystko nawet waszego tim mejta więc uważajcie. Ostatni raz powtarzam że pasywu nie da się wymaksować tylko sam sie rozwija.





PASYW - Grad Ciosów z nóg i rąk głowy i warkocza, po użyciu umiejętności mamy buffa do autoataków dwóch, pierwszy daje nam 40% atak sepeeda i 20 pkt energii a drugi też 40% atak speeda i 10 pkt energii.

Czyli prosta rada miedzy użyciem tego samego skila drugi raz zabijamy wroga tymi dwoma autoatakami. Zanotowane? To jedziemy dalej.



Q - Fala Dźwięku / Uderzenie czegoś tam, Lee rzuca jakimś czymś jak przylepi sie do wroga masz 3 sekundy zeby do niego dolecieć i zabić, pamiętaj ze kazde uzycie daje przeciwnikowi DMG plus 8% jego brakujacego zdrowia. Można rzucać tym skillem na ślepo.



W - Osłona / Żelazne żelazo, Pierwsze użycie daje sojusznikowi tarcze nam nie potrzebna ale jak już musisz to tez Ci da, ward tarczy nie daje wiec radze to zapamietać. Drugie użycie daje nam kradzież życia i wampiryzm na 4 sekundy. Nam do zabijania wystarczą dwie.



E