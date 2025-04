Minecraft: historyjka

Nowi gracze MInecraft nie wiedzą jak wygląda Minecraft sprzed 6 lat. Dzisiaj o tym powiem.Miłego Czytania ! otwartym świecie stworzona przez Markusa Perssona i rozwijana przez studio Mojang AB . Minecraft pozwala graczom na budowanie i niszczenie obiektów położonych w losowo generowanym świecie gry. Gracz może atakować napotkane istoty, zbierać surowce czy wytwarzać przedmioty. W trybie wieloosobowym istnieje możliwość grania wspólnie z innymi osobami. Istnieje kilka trybów gry m.in. survival, gdzie gracz zbiera przedmioty w celu przetrwania, creative, w którym ma zdolność latania i nieskończoną ilość surowców, adventure, gdzie uczestnicy grają na wcześniej stworzonych mapach oraz spectator, w którym gracz pełni funkcję obserwatora świata gry.

Wymagania minimalne

Procesor – Intel Pentium 4/AMD K7

Karta graficzna – 128 MB Intel GMA 950, obsługa OpenGL 2.1

Pamięć – 2 GB

Przestrzeń dyskowa – 150 MB

System operacyjny – Windows XP/7/8

Pierwsza wersja klocków wyszła 10 Maja 2009 roku. Nosiła wtedy nazwę "Cave Game" a nie "Minecraft". W tej wersji występował jeden mob, i tylko dwa bloki. Ostatnia wersja wyszła 16 Maja 09 roku. 17 Maja wyszła pierwsza wersja "Classic" w której dodano różne przedmioty i bloki. W grze był dostępy Multiplayer i sama była dostępna na minecraft.net do 2011 roku. Teraz można ją włączyć za pomocą minecraft launcher, i nie ma już na niej multiplayer. Pierwsza wersja została zrobiona 17 Maja 2009 roku. Ostatnia wersja Classic wyszła 10 listopada 2009 roku. Co ciekawe różne funkcje przestały działać, gdy wyszła wersja MInecraft Beta 1.8. W wersji InDev został wydany prawdziwy Survival, a testy były w classic (survival test). Minecraft Indev wyszedł 23 grudnia 2009 roku. Była pierwszą wersją, za którą trzeba płacić. Jeśli gracz umarł, a nie zapisał mapy przed śmiercią, to mapa jest utracona. Został dodany m.in ekwipunek, drzwi, crafting. Ostatnia wersja wyszła 23 lutego 2010 roku. W wersji InDev w plikach gry był plik null. W środku nie ma w nim nic. Mamy skina całego czarnego, co może odpowiadać za nulla z creepypast. 27 lutego 2010 roku wyszedł Minecraft Infdev. Jest on znacznie bardziej przypominający dzisiejszego Minecrafta. Mapy były już nieskończone. Wtedy na końcu świata można było dojść do odległych lądów, które lagowały nam komputer, nawet jeśli jest on baaaardzo dobry. Nadeszedł czas 30 czerwca 2010. Wtedy wyszła wersja Alpha, a infdev był już tylko wspomnieniem. 11 grudnia 2010r. Notch powiedział, że jak wyjdzie Beta, koszt gry będzie wynosił 14,95 €. W alphie zostały dodane takie żeczy jak biomy, nether. 20 grudnia 2010 wyszła wersja Beta. W beta 1.8 został dodany dodatek Adventure np: pasek głodu, sprint. W becie 1.8 zostały usuniętę odległe lądy, dodano lóżka itd. Najważniejsza zmiana to dodanie map. 18 listopada 2011 Wyszła pełna wersja, a koszt gry przeszedł do około 19 €. To w sumie wszystko, mam nadzieje że w tym lecie Minecraft się zmieni na lepsze. Podobno gracze Xbox, PC, Mac, PlayStation, Android itp. Będą mogli grać ze sobą !I podobno tej jesieni grafika tej gry się zmieni. Ale to jeszcze przed nami.