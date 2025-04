Bretuus

Witam wtym temacie chciałbym dowiedzieć się jakimi profami lubicie grać i dlaczego. Ja np. lubie grać palem ,ponieważ mag na lvl'ach 150+ jest słaby a trop to duży wydatek hajsu na strzałki. A profy fizyczne no to woj troszke słąby w pvp (nie mówie ,że pal dobry) ale tak to ok , tanc to znowy słaby na exp a łowca to to samo co trop. A poza tym pal to fizyczne + magiczne ,duży pancerz i sporo hp. Czekam na was !