Poney Co sądzicie o zwiększeniu liczby KD za granie w minigry? Mogłoby to być zależne od np. lvlu konta, albo po prostu od liczby zdobytych punktów. Przykładowo, w grze Gamehag Katana opis mówi, że dostaniemy 1 KD za każde 1000 punktów, ale dostajemy je tylko jednorazowo przy przekroczeniu tysiąca. Możnaby to zmienić w ten sposób, żeby za 1000 dostawać 1 KD, za 2000 - 2KD i analogicznie coraz więcej. Obecnie mini-gry nie są najefektywniejszym sposobem zbierania punktów i wolałem stary system.

Magdziax3 Czy ja wiem, nie wiem czy to przejdzie. Może właśnie przez stary system ludzie sobie nabijali KD i zostały minigry wyłączone.

olib334 Poney masz zarąbisty pomysł. J a sądze że powiini to zmienić.



Fistaszekk Powinni to zmienić jednak na dostawanie więcej KD. Super pomysł!

maka12qw Stary system był korzystniejszy dla użytkowników, ale to strona musi zarabiać na wypłatę nagód. Dodatkowo musi też wyjść na plus parę groszy. Dlatego jest tak jak jest. Ale to i tak lepiej ni u konkurencji, bo tu wiesz za co dostajesz KD. A tam grasz i grasz i dostajesz 23 za 3 godziny....

cukierkowy_koszmar Dokładnie. Tutaj narazie i tak jest dobrze. Oby tak dalej, a nie gorzej.

maka12qw Zgadzam się. Niech zostanie tak jak jest. Dodatkowo wprowadzili nowe gry, w których można zarabiać.

milosz_szwal im więcej tym lepiej

maka12qw Wiadomo ze im więcej tym lepiej. Wystarszczy poszukac gry w której szybko zdobywa sie KD

Crisu17 Poney, pomysł jest jak najbardziej trafiony i faktycznie ma on większy sens, gdyby tylko mógł zostać zrealizowany, jednak to trochę jak papież i politycy - ma on w wielu sprawach władzę zerową i jedyne, co może to prosić i nawoływać, co oczywiście jest ignorowane. Analogia na miejscu, ale Twój pomysł również zostanie zignorowany. A szkoda.



Poney Nie chodzi o nabijanie sobie KD, ale o opłacalność grania w mini-gry, a jestem pewien, że administratorom też zależy, żeby ta funkcja była używana.

Evaith Ludzie nie płaczcie jest dobrze, na innych serwisach nawet nie ma takiego czegoś jak minigry. Po za tym one nie są do zarabiania KD tylko pogrania w wolnym czasie i przy okazji zarabić pare KD. Musimy sie cieszyć co jest xD

Kamo32122 Dokładnie, to jest dobry pomysł

elektryczna mi ten pomysł również się podoba

marcin_stopa To jest wspaniały pomysł

0mn0mn0m Obecny system nie zachęca do mini-gier. Na banakach dostajesz więcej im więcej grasz, tutaj MOŻE dostaniesz, jak przekroczysz jakiś próg, a reklamy i tak lecą :/



jaku01 Fajny pomysł



