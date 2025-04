Astralis- krótka historia potęgi CS:GO

Astralis jest duńską, profesjonalną drużyną występującą w grze Counter Strike: Global Offensive. Organizacja powstała 19 stycznia 2016 roku.Założona została przez graczy występującychwcześniej w Team SoloMid, mianowicie :karrigan`a, dupreeh`a, device`a, Xyp9e`a i cajunab oraz dzięki pomocy menadżera Frederika realition`ea Byskova. Jest to pierwsza organizacja w historii stworzona przez samych graczy Counter Strike`a.

W tym składzie wywalczyli oni między innymi: Astralis jest duńską, profesjonalną drużyną występującą w grze Counter Strike: Global Offensive. Organizacja powstała 19 stycznia 2016 roku.Założona została przez graczy występującychwcześniej w Team SoloMid, mianowicie :oraz dzięki pomocy menadżera FrederikaByskova. Jest to pierwsza organizacja w historii stworzona przez samych graczy Counter Strike`a.W tym składzie wywalczyli oni między innymi:

¾ miejsce MLG Columbus 2016

2 miejsce ESL expo Barcelona 2016

¾ miejsce DreamHack Leipzig 2016

3 miejsce Global eSports Cup 2016

¾ miejsce IEM Season X World Champions- Katowice 2016

1 miejsce Esports Championship Series Season 1 – Europa

W dniu 19 maja 2016 roku nastąpiła zmiana w składzie drużyny. Roszada obejmowała wymianę graczy z drużyną Team Dignitas. Za cajunab dołączył kjaerbye. Zmiana ta miała miejsce tuż przed turniejem ESL ONE Cologne 2016, który odbywał się w lipcu. Okazało się, że najnowszy nabytek Astralis nie będzie mógł zagrać, ponieważ występował w barwach innej drużyny w kwalifikacjach do tegoż właśnie turnieju. W jego miejsce zaproszono gla1ve`a. Turniej w Koloni był dla teamu Astralis bardzo pechowy. Po pierwszych meczach okazało się ze dupreeh natychmiastowo musi przejść operację wyrostka. Nie mógł więc dokończyć turnieju. W jego miejsce jako zajął trener drużyny czyli zonic. Astralis zajęło w tym turnieju 5/8 miejsce docierając do ćwierćfinału gdzie po zaciętym pojedynku i kilku dogrywkach poległa 0:2 z polskim Virtus.Pro.



Na początku października karrigan miał zamiar odejść z zespołu. Początkowo przeniósł się na ławkę rezerwowych. 24 października oficjalnie jego miejsce zajął gla1ve, który występował razem z Astralis w Kolonii. Od tamtego momentu stał się on wiodącą postacią całej drużyny oraz jej kapitanem. Astralis z meczu na mecz, z turnieju na turniej grało coraz lepszego counter strike`a. Osiągając coraz więcej na scenie e-sportowej. Gracze prezentowali najwyższy światowy poziom. Device został sklasyfikowany jako numer 3 na świecie graczy Counter Strike`a w roku 2016 przez portal HLTV.com. Obecnie klasyfikowani są na miejscu 1szym na świecie wielu rankingów drużynowych np. HLTV.com czy CS:GO Fandom. Przyczyniły się do tego osiągnięcia takie jak:

2miejsce StarLadder i-League StarSeries Season 3 Kijów 2017

¾ miejsce DreamHack Las Vegas 2017

2 miejsce Eleague Season 2

1sze miejsce Esports Championship Series Season 2 2016

1sze miejsce Eleague Major 2017

1sze miejsce IEM Season XI World Championship Katowice 2017

¾ miejsce IEM Sydney 2017



Linki do oficjalnej strony Astralis : https://astralis.gg/

Artykuł o potędze sceny Counter Strike`a drużynie Astralis. Duńska formacja obecnie prezentuje niesamowity poziom gry. Zajmuje 1sze miejsce w rankingu. Poniżej krótki opis historii powstania teamu, największe sukcesy oraz najlepsze akcje w wykonanu zespołu.