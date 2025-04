EnZo

Narzędzie kreatora zestawów przedmiotów?

Graczom brakuje kreatora zestawów przedmiotów odkąd przenieśliśmy się na nowy Client League of Legends.

Riot oznajmia nam że kreator jest w planach i mają zamiar dodać go do naszego Clienta!

Wczesnej Alphie Clienta League of Legends nie został dodany z powodu powikłań z plikami i wieloma błędami.

Niestety musimy poczekać na aktualizację, która wprowadzi nam Kreator Zestawów Przedmiotów.



Więcej niż 3 żetony zwrotu?

Riot oznajmia nam że 3 żetony to odpowiednia wartość dla graczy. Jeżeli skórka czy zawartość w grze nam się nie spodoba i pożaujemy kupna możemy sprzedać zawartość. Riot na razie nie myśli nad Większą Ilością Żetonów Zwrotu, lecz będą się przyglądać nad tą sprawą. Lub nad tym kiedy większa ilość graczy złużyje 3 sztuki żetonów.



Dlaczego nie dostaję fragmentów klucza? Czemu coraz gorzej lecą?

Riot Games przyglądało się nad tą sprawą, lecz w niektórych grach jedna zawartość była za darmo , ale żeby ją otworzyć trzeba było zapłacić. A Riot nie chciało się na to godzić. Aby Firma nie zbankrutowała co każdy zdobyty fragment klucza szanse maleją , aby nie było za łatwo i żeby Firma nie inwestowała w miliony skórek co pare dni. Musieliby przyjać na siebie duże koszty.



Będzie czat głosowy w League of Legends?

Riot Games nie chciało wprowadzać takiej innowacji z uwagi na niemiłych graczy. Narażeni byli by młodsi gracze jak i kobiety grające w League of Legends, a dobrze wiemy że Riot ma dalej problemy ze zwykłym niemiłym zachowaniem na Chacie, a co dopiero z Chatem Głosowym. Nacisk graczy był aż tak duży że niestety Riot chce wprowadzić tą innowacje. Niektórzy są ZA, a niektórzy są PRZECIWNI.



Myślę że miło czytało się mój Artykuł!

Dziękuję za przeczytanie!

/ EnZo