Witam, w tym poradniku chciałbym przybliżyć Wam jak grać Teemo Teemo, zwany także przez graczy Ligi "Szatanem" jest postacią, która NIE MOŻE carrować samemu grę, chyba że poziom jest naprawde bardzo niski. Jeżeli chcesz grać dobrze Teemo musisz nauczyć sie odpowiednio wykorzystywać umiejęstność bierną. Tutaj troszeczkę porad: -Staraj się obijać przeciwnika na lini jak tylko możesz. -Gdy jungler przychodzi na ganka spróbój schować się w bush a następnie uciec. -Nie przejmuj się wyzwiskami z chatu związanymi z Twoją grą "noob champem". -Podczas walki stawiajcie grzyby pod siebie w wypadku walki z postaciami posiadającymi doskok (np. Akali). -Podczas team fightów starajcie się flankować, Teemo nie jest postacią, która potrafi wytrzymać dużo obrażeń. -Jeżeli przeciwnik ma teleport freezuj linię. -Jeżeli przeciwnik nie ma teleportu pushuj linię. -Gdy zdobędziesz już przewagę na linii polecam spróbować roamów na mida lub invadeów do jungli przeciwnika. -Jeżeli opanujesz dobrze grę Teemo, nie bój się gry na Twój counter-pick (Ja osobiście boję się grać Teemo tylko na Pantheona). -Polecam rozegrać parę normali przed graniem rankedów. -Graj Ignite + Flash. -Jeżeli przegrywasz linię farm pod wieżą i poproś junglera o ganka. -Stawiaj grzyby tam, gdzie przeciwnik się ich najmniej spodziewa. -Stawiaj grzyby na rzece i w bushu obok rzeki. Build który ja stosuję: Start: Pierścien Dorana, 3 Mikstury Zdrowia i Totem Wizji. Potem buduję: Ząb Nashora, Tabi Ninja. Huragan Runaana, Oblicze Ducha, Ostrze Nieskończoności, Ostrze Zniszczonego Króla, (Sprzedaję buty) Anioł Stróż Mam nadzieję, że tym poradnikiem Wam pomogłem.

Poradnik ja zostać szatanem to byłby najlepszy tytuł

Hm, rozumiem że to poradnik pod Temmo adc? ;d

hahha on jest jeżem!

poradnik do szatana okej xD

