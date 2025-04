stawiar

Cześć! Tym razem postanowiłem napisać kolejny artykuł o broni palnej. A zajmiemy się dziś pistoletem, który bardzo łatwo skojarzyć z bezlitosnymi niemieckimi oficerami - P08 Parabellum (Luger).

Pistolet samopowtarzalny P 08 Parabellum, w zasadzie częściej spotykany pod nazwą Luger od nazwiska jego konstruktora - Georga Johanna von Lugera, został zaprojektowany w 1894 roku jako modyfikacja starszego o rok i spisanego na porażkę między innymi z uwagi na jego wymiary pistoletu Borchardta (borharta) C 93. Zanim trafił on jednak do żołnierzy cesarstwa niemieckiego postanowiono dokonać w nim gruntownej zmiany, polegającej na zmianie kalibru. Pierwsze egzemplarze słynnego Lugera w kalibrze 7,65 na 22 milimetry zaczęto produkować w zakładach Deutsche Waffen- und Munitionsfabrik w 1899 roku. A rok później, jego pierwszymi nabywcami stali się Szwajcarzy, którzy używali go pod nazwą OP 00 co oznacza w skrócie Ordonnanz (ordon nanc) pistole 00, czyli dosłownie uporządkowany pistolet. Testy wykazały jednak, że amunicja takiego kalibru nie najlepiej sprawdza się w walce, z racji czego w 1902 roku przekalibrowano jego lufę na nabój 9 na 19 milimetrów Parabellum. Oczywiście zbieżność nazwy naboju z nazwą samego pistoletu nie była przypadkowa, ponieważ wynika to z tego, że pistolet zaprojektowany przez Georga Lugera był jednym z pierwszych zasilanych taką właśnie amunicją. Można się również spotkać z zamiennym określeniem tej amunicji - 9 na 19 milimetrów LUGER. Pierwsze pistolety w nowym kalibrze przekazano armii 2 Rzeszy Niemieckiej w 1908 roku i zastąpiły one używane dotyczas rewolwery - "Reichsrevolver M1879". Czas pokazał jednak, że Parabelki nie był tak idealne za jakie się je uważało. Miały one skomplikowaną budowę i wymagały wyjątkowej dbałości ze strony posiadacza. Zdarzały się w nich liczne zacięcia, spowodowane niczym innym jak oszczędnościami, które polegały na stosowaniu tańszej - stalowej łuski, zamiast mosiężnej, oraz na zbyt dokładnym spasowaniu częśći, co nie zostawiało miejsca na potencjalne zanieczyszczenia. Z drugiej strony, pistolety te, były dobrze wyważone, doskonale wykonane, oraz celne i ergonomiczne. W takim stanie Luger używany był pod oficjalną nazwą Pistole 08 do połmetku drugiej wojny światowej, czyli do roku 1942, kiedy rozpoczęto proces zastępowania go przez bardziej niezawodny i lekki pistolet Walther P38.

Przez ten czas zapracował on na swoją ponadczasową rozpoznawalność. Ciężko było o Alianta, który pogardziłby zdobyczą w postaci Lugera. Tym samym, gdy mówimy o stereotypowych bezwzględnych niemieckich oficerach, zaraz pojawia nam się w głowie agresywna sylwetka z charakterystycznym pistoletem w dłoni.





Nie powinno również dziwić, że Luger znalazł się on na łamach takich gier jak Battlefield 1, Heroes and Generals i w większości pierwszo i drugowojennych strzelanek.



