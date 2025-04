Jeśli nadal nie umiesz wymaksować R na pierwszym lvl to zacznij od W , tak tym razem nie Q , to maksujesz jako drugie, na koniec E .... robisz postępy, masz racje skoro skill do ucieczki to maksujemy jako ostatnie. Tutaj pasyw również rozwija się sam... tak naprawdę to nie, pasyw się nie zmienia zazwyczaj chyba że tam jakieś procentowe coś, zostawmy to jajogłowym nerdom, nie ważne jak ważne że klepie... a pasyw klepie i to jeszcze jak.

Jeśli nadal nie umiesz wymaksować R na pierwszym lvl to zacznij od W, tak tym razem nie Q, to maksujesz jako drugie, na koniec E.... robisz postępy, masz racje skoro skill do ucieczki to maksujemy jako ostatnie. Tutaj pasyw również rozwija się sam... tak naprawdę to nie, pasyw się nie zmienia zazwyczaj chyba że tam jakieś procentowe coś, zostawmy to jajogłowym nerdom, nie ważne jak ważne że klepie... a pasyw klepie i to jeszcze jak.



Jeśli nie posiadasz uczulenia na czarny humor, jesteś z brązu to siadaj wygodnie w fotelu i czytaj bo być może dzięki temu poradnikowi twój team będzie miał cię za boga danej postaci o której tu piszę...albo zreportują cie za troll. Miłego czytania :D



Przedstawienie postaci:



Talon to morderca bez serca z Noxus, rzuca szurikenami, skacze przez ściany taki assassin tylko ze bez autyzmu.



Umiejętności:



Jeśli nadal nie umiesz wymaksować R na pierwszym lvl to zacznij od W, tak tym razem nie Q, to maksujesz jako drugie, na koniec E.... robisz postępy, masz racje skoro skill do ucieczki to maksujemy jako ostatnie. Tutaj pasyw również rozwija się sam... tak naprawdę to nie, pasyw się nie zmienia zazwyczaj chyba że tam jakieś procentowe coś, zostawmy