Czy opłaca się zostać YouTuberem? 

- Czy osiągniemy suckes?- Jeżeli tak co potrzebujemy, aby rozwijać się jak najszybciej i mieć dobrą jakość filmów, i kanału?- Czy grafika jest aż tak ważna?- Czy opłaca się tracić czas i opuszczać lekcje w szkole dla YouTube?- Otrzymamy dużą ilość pieniędzy?- Ile potrzebujemy Czasu?Tutaj znajdziecie Odpowiedź!Czy opłaca się zostaćPierwsze i popularne pytanie widzów do YouTuberów;YouTuberzy omijają tak kruchy temat, bo więdzą dobrze jak jest. Masa partnerstw zarobków "Donate" przez streamy, programy partnerskie, partnerstwo z firmami jest bardzo znanymi sposobami iNiektórzy YouTuberzy przesadzają z reklamami..Oczywiście zawsze zaczyna się gorzej. Bo dobrze nie znaczy lepiej. Trzeba znaleść dobry kontent do tego jak się wybić. Zawsze pomagają YouTuberzy robiąc niektórym osobom "Rajdy" [Na Strumieniu (na żywo) YouTuberzy wysyłają link do strumienia innej osoby pisząc na Czacie np. Pozdrowienia od XYZ. Zawsze takie "Rajdy" bardzo pomagają nowym osiągnąć sukces. Jest to bardzo dobre zachowanie YouTuberów że chcą pomóc mniejszej osobie coś osiągnąć.Każdy wie że Minecraft jest bardzo odrzucany przez dorosłą widownie i zawsze "Hejtowany" a osoby zaczynając swoją pasję od tej gry zawsze zostaną odrzucane przez osoby, które gardzą młodszą osobą, która chce być YouTuberem. Więc jak zacząć na YouTube? Najlepszym i szybszym rozwiązaniem jest reklamowanie się na różnych stronach które na tym bazują, czy partnerstwo z serwerami lub stronami które pomagają takim małym twórcom.Grafika jest ważną kwestią. Ludzie patrząc na ładną szatę graficzną kanału mają chęć odwiedzenia Cię.A jeżeli nie mamy talentu lub nie mamy specjalnego sprzętu lub programów?Zawsze zostają graficy! Im zostawcie to zadanie. Są płatni jak i darmowi graficy którzy z przyjemnością stworzą wam grafikę na kanał!Szkoła jest ważną częścią życia, opuszczając ją możecie stracić swoją przyszłość. YouTube nie jest na wieczność i nie wiadomo czy wasze marzenia się spełnią.(tzn. Pieniędzy) włączając zarobki w opcjach YouTube czy poprzez Program Partnerski.Ale pamiętajcie tu chodzi o waszą przyjemność z tworzenia filmów nie robiąc tego na siłę, róbcie to z Pasji. Bez takiego postępowania nie osiągnięcie nic. Bez zaangażowania nic się nie osiąga./ EnZo