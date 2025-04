Artykuły : Rzecz smutna

O tym, jak to kiepsko pisać do szafy : Lolson Chciwy

Czy kiedykolwiek planowałeś coś napisać i pokazać to światu po kilkudziesięciu latach? Miałeś to na dysku twardym i w końcu nie mogłeś się doczekać, aż to opublikujesz? Na Gamehag...1.I tu pojawia się problem... Gamehagowy edytor nie pozwala przekopiować tekstów... T_TDlategóż też, postanowiłem zaapelować do sumienia ludzi z sercami i umysłami. Jak to zrobić? W "szufladzie" mam już dwa teksty, które aż proszą się o opoblikowanie! Proszę, pomóżcie i wpadnijcie na jakieś pomysły.2.Cóż, rzecz smutna... Lecz dla powiększenia waszego smutku, zaraz wam podam część mego skilla...Dawno temu, w pewnej zapchlonej karczmie siedział nie człowiek. Ni krasnolud, czy elf. Potworem też nie był.Lecz był czymś innym. Innym od wszystkiego co stąpało po świecie...Był Cieniem swego wcześniejszego wcielenia. Te ciało, nie jest do końca tym, o czym mógłoby pomyśleć normalne stworzenie. Ponieważ to ciało było pół-materialne. Było dymem, złączonym za sprawą mrocznej magii, która nie pozwalała doznać mu żadnej szkody. A owa magia była potężna, przez co niektórzy poczeli zwać Cienia maszyną do zabijania...I tak było.Cień poprowadził wiele wojsk do zwycięstwa, zabił wiele istnień, jak i nie-istnień. Ale prócz niszczenia innych, ranił swą duszę, swymi najpodleszymi występkami. A była to dusz człeka dobrego, nie mogącego pozwolić na krzywdę innych. Dlatego też ci, którzy go znali, wiedzieli że wybierał mniejsze zło... Ale większe dobro.Jego wspanialsze czyny zostały zapomiane w otchłaniach mroku. A czyny jego ratowały nie tylko ludzi, elfy czy krasnoludy, lecz także smoki, gobliny oraz "złe" stworzenia o dobrych sercach.Lecz najważniejsza dla niego była rodzina. Można spotkać nawet i dziś ludzi rozmawiających z Cieniem, ponieważ Cień opanował wszelkie możliwe techniki, rytuały i czary... By powtrzymać zło i uratować dobro...To właśnie dlatego został Cieniem. Pokonany przez najpotężniejsze stworzenie na planecie, które miało za zadanie zniszczyć wszelkie inteligentne stworzeneie no ziemi zostało powstrzymane... Ale jakim kosztem?Teraz Cień idzie przez świat i krwawi łzami ze swego zpleśniałego, dobrego serca...