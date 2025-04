Poradnik jak zdobyć [Riddler's Mind-Worm]

Arkezy

[Riddler's Mind-Worm] to nowy wierzchowiec w World of Warcraft dodany razem z patch'em 7.2.

Aby otrzymać [Riddler's Mind Worm] trzeba rozwiązać zagadkę pozostawioną przez twórców gry, w formie 8 małych kartek, które musisz zebrać w odpowiedniej kolejności. Zagadki na tych kartkach inspirowane są książką "World of Warcraft: Chronicles Volume 1".



Zalecenia

Zanim przystąpisz do szukania kartek polecam zrobić następujące rzeczy:

- Osiągnąć poziom 110.

- Wykupić możliwość latania po Azeroth'ie.

- Zainstalować modyfikacje TomTom Waypoints, gdyż przyda się ona w odszukiwaniu kartek.



Każdą kartkę musisz zebrać w kolejności takiej jak w poradniku, inaczej następna się nie pojawi.



Strona 1 - "Strona 9". Leży na półce jednej z szaf w tawernie Legerdemain Lounge, w "Nowym" Dalaranie.



Strona 2 - "Strona 78". Znajduje się w Duskwood, na stoliku niedaleko księżycowej studni w Twilight Grove.

Koordynaty do TomTom Waypoints: /way Duskwood 49 33



Strona 3 - "Strona 161". Znajduje się w Mount Hyjal, dokładniej w raidzie Firelands, na lewej krawędzi platformy Ragnaros'a.



Strona 4 - "Strona 655". Znajduje się na wschód od Lost City of Tol'vir, między dwoma palmami.

Koordynaty do TomTom Waypoints: /way Uldum:Kalimdor 70 78



Strona 5 - "Strona 845" Znajduje się komnacie Sha of Pride, w raidzie Siege of Orgrimmar w Pandarii w dolnym lewym rogu pomiesczenia.



Strona 6 - "Strona 1127" Znajduje się w lochu Well of Eternity, w Caverns of Time w Tanaris.



Strona 7 - "Strona 2351" Znajduje się niedaleko Shado-Pan Monastery w Kun-Lai Summit na dole statuły.

Koordynaty do TomTom Waypoints: /way Kun-Lai Summit 34.6 50.9



Strona 8 - "Strona 5555" Znajduje się w Uldum na dole statuły

Koordynaty do TomTom Waypoints: /way Uldum:Kalimdor 76.4 53.6



Gift of Mind-Seeker leży na zachodnim wybrzeżu Westfall. Po otworzeniu dostaniemy [Riddler's Mind-Worm]

Koordynaty do TomTom Waypoints: /way Westfall 30.5 28



Dziękuje za uwagę, mam nadzieje że poradnik był pomocny i udało wam się zdobyć nowego wierzchowca!