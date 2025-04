Decki do wbijania rangi cz 2

11Bartekv13

Taka tam drgua część jak szybko i wmiare tanio oraz łatwo wbić przyzwoitą range :)

Pirate warrior-jeśli jesteś w hearhtstone od dłuzszego czasu wiesz o co chodzi,jedna z najbardziej wkurzających tali kiedy oczywiście gramy przeciwko niej :P

Polega jak każda podobna rush talia na tanich stronnikach aby przeciwnik mial jak najmniejsze szanse nas skontrować dlatego nieraz smiałem się gdy wygrywałem mecz w 5 turze tak w 5.

Dobrze ale jak ją złożyć,juz spiesze z odpowiedzią,niestety ta talia bedzie troszeczke droższa od ostatniej ale przy graniu poprzednia talia powinniśmy dać rade złożyć i tą :)

:

Kaprawe oczko(legenda)

Majtek z południowych morz

Pierwszy mat N'Zotha

Pomniejszy bukanier

Sir pletwin (legenda)

Ulepszenie

Grabierzca Krwawych Żagli

Heroiczny cios

Ognisty wojenny topór

Konny Argentu

Kultystka Krwawych Żagli

Rozjuszony berserk

Elita kor'kronu

Straszliwy korsarz

Zabójczy cios

Arkanitowy rozpruwacz

Leeroy jenkins (legenda)



Niestety tutaj znajduje sie troche wiecej droższych kart(no co ty niepowiesz) ale naprawde warto dzięki kaprawemu oczku które jest przyzywane kiedy zagramy pirata zyskujemy troche dmg na twarz przeciwnika,talia polega w sumie na tym samym co talia wczesniejsza hountera(łowcy) po prostu rzucamy i walimy w twarz przeciwnika ,jeśli nieuda ci się zniszczyć przeciwnika na początku to już przegrałeś ponieważ twoje karty 1.1 lub inne tanie karty niemają szans kiedy przeciwnik rzuci naprzykład stronnika chociażby 5/5 z prowokacją ponieważ twoje karty opierają sie głownie na tanich i słabych stronnikach(słabych na late game)Powodzenia w wbijaniu rangi przyjacielu :)