Hej hej pewnie wielu głównie początkujących graczy hearthstone ma problem z deckami ,niewie co grac a co pyłować a na łaske forumowych troli którzy każą ci zpylowac rangarosa lepiej sie niezdawać :P.

Dlatego postanowiłem przedstawić jeen z decków który pomożę wam wygrać dużo gierek oraz wbic przyzwoitą range :)

Deck w tym artykule będzie sie głównie opierał na klasie hountera czyli łowcy.

Dobrze ale co w takim razie mam wrzucic do decku? już ci mówie(wszystko wsadź po 2 razy:



Dachowiec

Perlista ara

Piskle raptora

Znak łowcy

Iskrzący brzytowsczęk

Miła babunia

Padlinożerna hiena

Pełzający w smole

Rozkaz zabicia

Spuścić psy

Zmierzęcy towarzysz

Treser ogarów

Gniazdujący rok

Tundrowy nosorożec

nerubiański prorok



jak widzimy talia składa sięgłównie z tanich kart wiec niemaczegoś takiego jak złe dobranie na początku,ogólnie najlepiej kiedy podczas pierwszej tury rzucimy dachowca a w następnej jednego z nich zbufujemy iskrzącym brzytwo skrzękiem .Przeciwnik niezniszczy nam obu katów ponieważ niema takiej możliwości w 1 turze lub nawet w 2 no chyba że gra szamanem i rzuci broń z przeciążeniem 2/3 jednak na jakieś 100 meczy tym deckiem tylko 2 razy trafiłem na takiego szamana wiec to rezultat bardzo dobry.

Tym oto deckiem doszłem do 10 rangi :)

Dlaczego warto tak robić? ponieważ napoczątku niemamy zbyt wielu dobrych kart a wielu z nas niechce wydawać już na start pieniędzy ,dzieki takiemu deckowi możecie zdobyć pare dobrych kart a potem sami zadecydować czy dalej tak robicie czy jednak przerzucacie się na zwykle talie ,ranga wbita nagrody sowite wiec mówie to czy dalej będziemy tak grać czy zaczniemy próbować grać innymi deckami to juz tylko nasza decyzja. Powodzenia w wbijaniu rangi :)

Klaudistomis Spoko!

ZysQu Lowca zawsze dobry! Dzieki jego specjalnej umiejetnosci nie ma szans na sytuacje w ktorej wrog ma tylko 1 lub 2 hp. Do tego lowca "synchronizuje sie" z bestiami a one bywaja (jak to bestie) dzikie! :D



keydropcom175 spoko artykuł

kogutek_zpolski spoks

adam_szabelski spoko dasz rade napewno

