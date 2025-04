Zmiany w League of Legends

CrimsonSp3ctrum

Do końca obecnego roku w League of Legends ma dojść do wielu zmian i udogodnień dla graczy.

Największa zmiana będzie dotyczyć run i specjalizacji. Ma dojść do niej w listopadzie podczas przedsezonu. Runy i specjalizacje zostaną połączone w pojedyczny system. Kluczowe specjalizacje będą dużo potężniejsze od tych, które mamy obecnie. Przykładową specjalizacją będzie Berserker, który daje 60% zwiększonej szybkości atakowania jeśli spędzimy w walce kilka sekund. Dodatkowo runy będziemy mogli edytować podczas wyboru bohaterów. Ważną zmianą jest także, że runy będą darmowe dla wszystkich graczy. Ci którzy zakupili je wcześniej dostaną wynagrodzenie.



Drugą zmianą jaka nas czeka w League of Legends jest aktualizacja honorów. Po zakończonej rozgrywce pojawi się nowy ekran, na którym będziemy mogli uhonorować jedngo z naszych sojuszników. Po głosowaniu przejdziemy do normalnego ekranu, gdzie będą pokazane wszystkie honory jakie otrzymaliśmy. Jeśli jest ich conajmniej trzy wszyscy w poczekalni to zobaczą. W grze pojawi się także poziom honoru, który będzie do sprawdzenia na profilu gracza. Od poziomu honoru będzie zależało ile wypadnie fragmentów kluczy, co oznacza, że nie toksyczni gracze będą dostawać więcej nagród. Globalna premiera zaktualizowanych honorów ma przypaść na patch 7.13.



Mniejszą zmianą ma być wprowadzenie 10 banów podczas rozgrywek rankingowych. Dodatkowo Riot odpowiedział w sprawie czatu głosowego, o którego prosi wielu graczy. Powiedzieli oni, że rozważana jest opcja jego wprowadzenia, co według mnie oznacza, że prędzej czy później takowy czat głosowy pojawi się w League of Legends.