Mam pytanie jakie gierki polecacie Free to Play na steam Grałem już w Team Fortress 2 i Paladins

Zależy jakie gry lubisz. Polecam ci Heroes of the Storm.

Jedyna dobra gra fee to play na steama to team fortes 2 ja ci radze uzbierać na gamehag na klucz do csa fajna gierka