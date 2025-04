Recenzja gry Hex Shards of Fate

Jednak teraz kiedy gra jest w pełnoprawnej wersji i twórcy dodają nowe rzeczy aby urozmaicić i wzbogacić rozgrywkę przyjemnie się w nią gra. Na początku mamy do wyboru podczas tworzenia konta kilka ras: ludzi, krasnoludy,elfy,nieumarłych,kojoty, pająkostwory i jeszcze króliki. Tak te rasy są prawdziwe. Jednak dla nowych graczy chcących zapoznać się z grą polecam najpierw rozegrać kampanię. Mimo iż jest to dopiero 1 akt, twórcy mają zamiar do końca roku dodać kolejny, to jest on rozbudowany bardziej niż ścieżka fabularna w Magic The Gatering. Dlatego właśnie powróciłem do tej gry nawet jeśli byłem betatesterem. Trzeba zwrócić uwagę na fakt iż kampanię zaczynamy mając do wyboru czy stoimy po stronie światła czy ciemności to jest pierwszy wybór od którego zależy jakie rasy mamy do wyboru. W światłości są to ludzie, orkowie, kojoty i elfy natomiast ciemność oferuje nam nekromantów, pająkoludzi, króliki oraz krasnoludy. Kolejnym dość ważnym wyborem jest płeć ponieważ ta też może wpłynąć na to czy w danej rasie można grać kobietą czy mężczyzną. Co ciekawe sam rozwój bohatera jest równie ważny i tu dochodzimy do klas jakie mamy: kleryk, wojownik i mag w kolejności łatwy, średni i zaawansowany.



Wracając do samej rozgrywki musimy zagrywać kryształy aby móc zagrywać jednostkę, ta mechanika jest dokładnie taka sama jak ta z mtgów z tą różnicą, że w tym wypadku mamy do dyspozycji odłamki kryształów zamiast landów. Mogę stwierdzić iż system jest bardzo podobny jednak ma niewielkie różnice. Takie jak pustka i zdolności bohaterów, których możemy używać kiedy zagramy odpowiednią ilość surowców, a umiejętność może często obrócić na naszą korzyść sytuację na stole. Ktoś kto nie chce grać kampani ma wiele trybów pvp, który sam nie zdołałem jeszcze dokładnie poznać przez to jak bardzo rozbudowane są tak więc każdemu polecam zobaczyć, może jeśli lubicie tego typu gry ta akurat przypadnie wam do gustu.

Przechodząc do samej gry Hex jest ona cały czas rozbudowywana. Z początku w wersji beta mieliśmy możliwość grania mroźnej areny gdzie było dużo walk i gra sama w sobie nie tłumaczyła zbyt wiele. Tłumaczenie też ubolewało dosyć mocno.