JAYCE - LEAGUE OF LEGENDS

MASTERIE

12/18/0 Thunderlord



Runy

Mark of Attack Damage 9x Seal of Armor 9x Glyph of Scaling CD Reduction 9x Quint of Attack Damage 3x



Pierwsze bierzemy Q potem E i na końcu W. Maksujemy Q potem W i na końcu E



ITEMY Youmuu's Ghostblade

The Bloodthirster Duskblade of Draktharr The Black Cleaver Muramana Boots of Swiftness

STARTOWE ITEMY Doran's Blade Health Potion Warding Totem



KOMPILACJA UMIEJĘTNOŚCI

Z Strzelbą - E+Q,W+R W+Q, FLASH E

Z Młotkiem i Strzelbą - R ATAK, R ATAK, R ATAK, R ATAK ITD



Jayce jest moim Mainem, i stwierdzam że bardzo miło się nim gra. POLECAM

Pierwsze bierzemypotemi na końcu. Maksujemypotemi na końcu

Dzisiaj przedstawie wam jak zamiatać Jaycem. JEDNAK PORA NA ŻART!Co robi trup w hotelu?Spoczywa w pokojuTO JEST PORADNIK, NIE BĘDZIE HISTORIIDobra to zacznę najpierw od umięjętności (Żebyś lepiej wiedział oco chodzi, zacznij od R)- Jayce po użyciu swojej Super umiejętności zyskuje prędkość ruchu. Dobre 6/10- Obrońca jutra wskakuje w wroga spowalniając go i zadając obrażenia obszarowe- Jayce wystrzeliwuje małą niewinną kulkę, która eksploduje zadając obrażenia obszarowe- Jeżeli Jayce atakuje wrogą jednostke zyskuje manę, JEDNAK TO NIE KONIEC!Gdy AktywujemyJayce tworzy jakieś pole piorunów na 4 sekundy, zadające obrażenia co sekundę pobliskim wrogom.- Jayce dostaje ataku ADHD i jego następne 3 ataki zyskującPrędkości ataku- Jayce uderza wroga wypychając go na przód. Nawet Spoko- Jayce ustawia Bramę. Jeśli sojusznicy Jeyca przejdą przez bramę zyskują prędkość ruchu. Ale to jest przegięcie! Jeżeli przez bramę przeleci nasza mała niewinna kuleczka, zyskuje ulepszenia. ZWIĘKSZA SWOJE ROZMIARY, SZYBCIEJ LECI I JAK KOGOŚ UDERZY TO ZADAJE MILION OBRAŻEŃ.- Zamienia się w Strzelbę, przez co Jayce zyskuje ataki na odległość i nowe umiejętności. Dodatkowo następny atak Jayce jest wzmocniony- Zamienia się w Młot, przez co Jayce zyskuje ataki z bliska i nowe umiejętności. Dodatkowo następny atak Jayce jest wzmocniony