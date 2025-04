Nightbringer Yasuo

Otóż chciałbym trochę opisać wam nowego skina do Yasuo. Skin ten będzie miał jakość legendarną , a cena będzie wynosiła 1820RP. Riot Games bardzo się napracowało przy robienia tego skina ponieważ jego animacje bardzo różnią się od podstawowego Yasuo , a wygląd jest wspaniały. Pozatym posiada bardzo wiele opcji dialogowych i interakcji z wieloma postaciami.

Zacznijmy od wyglądu zewnętrznego Yasuo. Bohater posiada czarne długie włosy , które palą się na początku jego głowy. Oczy Yasuo się palą , a na głowie ma złote nakrycie. Jego strój jest koloru czarnego. Miecz jest nasiąkniety ogniem , na uchwycie ma klejnot.

Jego Q będzie robiło ognisty cios w przód , gdy nastackujemy wszystkie ładunki wichru Yasuo stanie w ognistym wichrze i będzie mógł wyrzucić go przed siebie.

W naszego championa będzie robiło ognistą ściane która przy blokowaniu będzie podpalać i niszczyć wszelkie pociski lecące w naszą stronę.

Jego E będzie pozwalało doskakiwać do przeciwnika pozostawiają za sobą ognieste ślady , a w połączeniu z Q będzie dawało efekt ognistego tornada wokół nas.

Super umiejętność Yasuo czyli R będzie miało animacje ognistych cięć Yasuo , a pod koniec będzie uderzał meteoryt w każdego trafionego ultem przeciwnika.

Animacja jego ataków jest bardzo płynna i wygląda to wyśmienicie zwłaszcza gdy ma on mało prędkości ataku.

Podczas powrotu z Yasuo wychodzą ogniste kolca a bohater zaczyna się palić. Gdy już bohater powrócił do bazy spada jak meteoryt po czym wstaje.

Gdy umiera Yasuo wybucha , a jego miecz zostaje wbity w ziemie.

Animacja ruchu bohatera jest bardzo pięknie zaprojektowana , biegnąc Yasuo rusza rękoma jak w prawdziwym życiu.