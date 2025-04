Amoreck

Szybki opisik gierki.

Gra ma już lata swojej świetności za sobą lecz

chętnie przybliże wam chodz trochę rozgrywkę.

Produkcja studia HexAge jest to gra startegiczna

która przenosi nas w realia wojny posnuklearnej.

Walka toczy siępomiędzy dwoma bunkrami w których

są umieszczone armaty.

Gra oferuje nam obszernie rozbudowany system

ulepszeń dział, możemy zwiękaszać ich siłę

rażenia , moc strzału czy celność armat.

Na początek rozgrwyki orzymujemy trzy podsawowe

nie ulepszone armaty , którymi toczymy pierwsze bitwy

z innymi bunkrami.Dla każdej z armat musimy zadbać

o odpowiednią ochronę w postaci ścian byunkra.

Po dłuższej rozgrywce możemy dostawiać kolejne

pomieszczenia w których umieścimy kolejne działa

gdyż kolejni przeciwncy będą coraz mocniejsi i nie

bedziemy w stanie pokonać ich podstawowymi

armatkami.

Nie jest to typowa gra która zabiera nam czas

spędzony w toalecie , tylko gra ktorej tzreba

poświecić sporo uwagi i zaangażowania.

Musimy poznać zasady działania poszczególnych

armat oraz najważniejsza umiejętność czyli

rozpoznawanie słabych punktów przeciwnika.

W grze oczywiście nie zabrakło elementu który

skurczy nasze portwele , mamy możliwość kupna

rozszeżonych wersji gry, lecz nie opowiem wam

co otrzymujemy po kupnie gdyż sam nie zakupiłem

takiego ułatwienia.Gierka na prawdę przyjemna oraz

godna uwagi , na mnie osobiście nie zrobiła nie wiadomo

jakiego łał , ale może wam spodoba się bardziej

prywatna ocena 6/10