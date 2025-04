Warframe - Poznaj niezwykłą przygodę

Broń biała

według mnie Warframe to wciągająca gra, o niezliczonej ilości zadań oraz o wspaniałej grafice.

To wszystko odemnie prosze oceniajcie, komentujcie :)



Warframe to gra, w której można przejść na swój świat i wypełniać zadania, za które dostaje się expa, pieniądze oraz przedmioty. Występują tam bronie takie jak:Broń biała to broń głowna, która zadaje największe obrażenia. Lecz broń poboczną można ją zmienić na F tak samo jak z pobocznej na główną.Miecz jest to broń, którą posługujemy się zbliska, steruje się nim przyciskiem E oraz najeżdzaniem na przeciwników myszką.Występują tam także takie rzeczy jakmamy je na przyciskach takich jak 1,2,3,4, każdy Tenno ma inne właściwości.Warframe posiada(kredyty) potrzebne do kupna różnych rzeczy oraz walutę za prawdziwe pieniądzeposiada takie coś jakjest to specjalna rzecz z którą możemy połączyć zjest bardzo dużo modów pozwalających ulepszyć nam swoje rzeczy.także możemyczyli zwiększyć niego zawartość o 50% (każdy mod można ulepszyć 5 razy),czyli sprzedać go za kredyty oraz można zdobyć losowegopo złączeniu 3 innychjest to pomocnik, który pomaga nam w grze. Bije potwory, niektóre dają tarcze i mają jeszcze dużo fajnych właściwości.jest nam potrzebny do konstułowania przedmiotów, jak się zdobędzie schemat broni (np: broni białej) można go stworzyć za pomocą potrzebnych przedmiotów zdobywanych na misji.posiada też coś takiego w misjach jak planety są toOstatnią rzecz wktórą chciałbym opisać tojest ona nam potrzebna do odblokowywania nowych rzeczy, dostęp do nowych misji.Zdjęcia gry: