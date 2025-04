Brązowy Poradnik - #1 Ekko czarnoskóry złodziej czasu

Uwaga w poradnik zawiera śladowe ilości czarnego humoru, w przypadku uczulenia, bądź posiadania rangi Silver+ , zalecam pooglądanie "proplejerów" w internetach.

Jeśli nie posiadasz uczulenia na czarny humor, jesteś z brązu to siadaj wygodnie w fotelu i czytaj bo być może dzięki temu poradnikowi twój team będzie miał cię za boga danej postaci o której tu piszę...albo zreportują cie za troll. Miłego czytania :D

Przedstawienie postaci:

Ekko jest czarnoskórym złodziejem czasu który potrafi manipulować czasem... koniec. Serio już nic więcej na jego temat nie mam do napisania więc lećmy dalej.

Umiejętności:

Co do umiejętności to pierwsze bierzemy R i je maksujemy, jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić to, pominę to że nie jesteś godny bycia brązem. Maksujesz Q później E na koniec W jak to tylko możliwe rozwijasz R... nadążasz? Pasyw zostaw w spokoju, on rozwija się sam.

Opisze Ci pokrótce skile żebyś się nie pogubił:

Pasyw - Rezonans napędu Z (Z jak złodziej), co trzeci autoatak dostajesz bonus w postaci połamanych kości wroga, pamiętaj o tym.

Q - Czasowstrzymywaczczasu, nasz złodziejaszek rzuca przed siebie kradzionym zegarkiem który ma funkcje bumerangu i do nas wraca. Tak one tez nakłada pasyw kłamałem z tymi autoatakami. Maksujemy jako pierwsze bo ładnie wygląda i mocno bije.

W - Równoległa Kradzież, rzucasz to i robi się banka (tu chce wspomnieć ze nienawidzę literki "n" z kreską dlatego nie będę jej używał) która spowalnia wrogów a jeśli w nią wpełźniesz daje Ci tarcze i stunuje wroga. Prawdziwy brąz walczy bez tarczy dlatego maksujemy to na koniec bo jest dla słabych.

E - Skok przez płot, turlasz się i rzucasz w kierunku wroga polecam używać jeśli ktoś ma nałożony dwa razy pasyw (fajnie działa z zmorą licza)

R - Chronocośtam, trudna nazwa ale przydatne do wycofania się z pola walki jeśli jesteś za słaby żeby zabić tym cały team drużyny przeciwnej.