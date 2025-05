( 30 ratings)

Zalety i wady Fortnite Battle royale

Fortnite – gra komputerowa rozwijana przez firmę Epic Games, wydana w formie wczesnego dostępu. Gra zawiera tryb Ratowanie świata i tryb Battle royale. W tym artykule zajmę się trybem battle royale. Chciałbym opisać tu wady i zalety gry.



Zacznijmy od zalet. Jako najważniejszą z zalet gry uważam częste (cotygodniowe) aktualizacje. W aktualizacjach dochodzą nowe skiny do postaci, są aktualizowane lub dodawane niektóre bronie, nowe okresowe tryby i czasami zmiany na mapie. Uważam, że częste odświeżanie gry jest dużym plusem, ponieważ gra nie nudzi się tak szybko.

Inną rzeczą dzięki której firma Epic Games zatrzymuje przy sobie graczy są sezony. w każdym sezonie jest odnawiana mapa i jest nowy karnet bojowy. Nic nie dzieje się przypadkowo. Epic games wymyśla fabułę która wyjaśnia zmiany na mapie. Gracze snują teorie na temat tego co ma się wydarzyć w następnym sezonie, dlatego ciągle coś się dzieje.

Fortnite zawiera tryb plac zabaw na którym można ćwiczyć budowanie i strzelanie, grać ze znajomymi, oraz robić co nam tylko wpadnie do głowy. jest to ciekawa opcja, ponieważ gra kilka godzin dziennie możne się znudzić, a to jest ciekawa forma "odpoczynku".

Grafika mimo, że nie jest realistyczna, bardzo pasuje do gry. Bardzo przyjemnie gra się patrząc na bajkową grafikę. Nie denerwujemy się wtedy tak bardzo na grę.

na dodatek gra jest całkowicie za darmo. Oczywiście za Skórki do postaci trzeba zapłacić, ale za samą grę z podstawowymi skinami nie trzeba płacić nic.

Coś co wyróżnia grę od innych battle royali to budowanie. urozmaica to rozgrywkę i dodaje dodatkową osłonę. Nie trzeba szukać domu do schronienia tylko można sobie zbudować bazę.



Przejdźmy do wad.

Pierwszą wadą jest strzelanie. Mimo, że jest to tak popularna gra, strzelanie nie jest tak bardzo dopracowane. Obrażenia ze strzelb są losowe. Można jednym strzałem zabić lub zadać tylko 9 hp.

Wadą jest także brak rang. jak gracz, który pierwszy raz odpalił grę ma wygrać z graczem, który gra już od trochę ponad rok? Według mnie taka osoba praktycznie nie może się nauczyć grać.

Kolejną wadą jest to, że Fortnite nie jest do końca zoptymalizowany. Gracze ze słabymi komputerami, nie mają co liczyć na wysokie fps'y. Gra na słabych komputerach zacina, i trudno wyłapać moment w którym fps'y będą wyższe niż 60.



Podsumowanie:

1.Plusy:

-gra jest za darmo

-fajna grafika

-częste aktualizacje

-sezony

-budowanie

-tryby okresowe.



2.Minusy:

-niezoptymalizowana gra

-brak rang

-niedopracowane strzelanie.



Mimo, że jest tak dużo minusów gra jest bardzo dobra. Bardzo przyjemnie się w nią gra i sprawia ona dużo frajdy. Polecam każdemu ją zainstalować.