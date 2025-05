XP-38G - War Thunder

XP-38G to samolot myśliwski dostępny w amerykańskim drzewku lotniczym War Thunder. Opracowany w latach trzydziestych XX wieku, XP-38G jest znany ze swojej unikalnej konstrukcji z podwójnym wysięgnikiem i imponujących możliwości w zakresie prędkości i wysokości. W tym artykule przyjrzymy się bliżej historii i specyfikacji tego ikonicznego samolotu.

Historia

XP-38G został opracowany przez Lockheed Aircraft Corporation pod koniec lat trzydziestych XX wieku jako odpowiedź na prośbę Korpusu Lotniczego Armii Stanów Zjednoczonych o stworzenie samolotu przechwytującego na dużej wysokości. XP-38G był trzecią iteracją projektu P-38, który był rozwijany od 1937 roku. Prototyp XP-38G odbył swój pierwszy lot 17 kwietnia 1939 roku, a pilotował go słynny lotnik Benjamin O. Howard. Samolot początkowo spotkał się ze sceptycznym przyjęciem Army Air Corps ze względu na nietypową konstrukcję z dwoma wysięgnikami, ale szybko udowodnił swoją wartość w testach, wykazując imponujące prędkości i zdolności wysokościowe. XP-38G został ostatecznie wprowadzony do produkcji jako P-38 Lightning, który stał się jednym z najbardziej kultowych samolotów myśliwskich II wojny światowej.







Specyfikacja Techniczna

XP-38G, który ostatecznie został wyprodukowany jako P-38 Lightning, był wysoce zaawansowanym samolotem myśliwskim jak na swoje czasy. Miał 37 stóp, 10 cali długości i rozpiętość skrzydeł 52 stopy, 0 cali. XP-38G był napędzany dwoma 1000-konnymi, chłodzonymi cieczą silnikami Allison V-1710-37 i osiągał maksymalną prędkość 400 mil na godzinę. Samolot miał pułap serwisowy 44 000 stóp i zasięg 1 150 mil. XP-38G był uzbrojony w jedno działko Hispano M2 20 mm i cztery karabiny maszynowe Browning .50 kalibru, wszystkie zamontowane w nosie samolotu. P-38 Lightning stał się jednym z najbardziej udanych i rozpoznawalnych samolotów myśliwskich II wojny światowej, wyprodukowano ich ponad 10 000. Używano go do różnych misji, w tym eskortowania bombowców, ataku naziemnego i rozpoznania.







W Grze

W grze War Thunder, XP-38G jest groźnym samolotem myśliwskim z drzewa amerykańskiego lotnictwa. Jego dwupłatowa konstrukcja oraz imponujące możliwości w zakresie prędkości i wysokości sprawiają, że jest on chętnie wybierany przez graczy. W grze XP-38G ma ocenę bojową 4,0 i jest sklasyfikowany jako myśliwiec przechwytujący. Jego uzbrojenie obejmuje jedno działko M2 Browning 20 mm i cztery karabiny maszynowe M2 Browning kaliber .50, dzięki czemu jest skuteczny zarówno przeciwko celom powietrznym, jak i naziemnym. XP-38G jest znany ze swojej wyjątkowej prędkości i szybkości wznoszenia, co czyni go doskonałym wyborem dla taktyki Boom and Zoom. Jednak jego zdolność do zawracania jest nieco ograniczona z powodu konstrukcji z dwiema barkami. Ogólnie rzecz biorąc, XP-38G jest potężnym samolotem w grze i ulubionym wśród graczy, którzy lubią szybką walkę na wysokościach.







Podsumowanie

Podsumowując, XP-38G to samolot myśliwski, który został opracowany przez Lockheed Aircraft Corporation w odpowiedzi na prośbę Korpusu Lotniczego Armii Stanów Zjednoczonych o samolot przechwytujący na dużej wysokości. Unikalna konstrukcja XP-38G z dwiema barkami oraz imponująca prędkość i możliwości wysokościowe szybko sprawdziły się w testach, co doprowadziło do wyprodukowania go jako P-38 Lightning, jednego z najbardziej udanych samolotów myśliwskich II wojny światowej. W grze War Thunder, XP-38G jest groźnym myśliwcem przechwytującym o imponującej prędkości i prędkości wznoszenia, ale ograniczonej zdolności do zawracania ze względu na konstrukcję z dwiema barkami. Jego uzbrojenie obejmuje działko 20 mm i cztery karabiny maszynowe kalibru .50, dzięki czemu jest skuteczny zarówno w walce z celami powietrznymi, jak i naziemnymi.