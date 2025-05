XM975 - War Thunder

XM975 to amerykański czołg lekki, który został opracowany na początku lat 70. w ramach programu US Army "Future Combat Systems". Pojazd ten został zaprojektowany jako wysoce mobilny i zwinny, wyposażony w zaawansowane technologie, które pozwalały mu skutecznie działać w różnych scenariuszach bojowych. Teraz przyjrzyjmy się bliżej możliwościom uzbrojenia XM975.

Historia

XM975 był częścią programu US Army "Future Combat Systems" (FCS), który został zainicjowany w 2003 roku w celu opracowania sieci zaawansowanych technologii wojskowych, które mogłyby zostać zintegrowane w jeden, wysoce mobilny system bojowy. Program został podzielony na dwa główne komponenty: załogowy pojazd naziemny (MGV) i bezzałogowy pojazd naziemny (UGV). XM975 był częścią programu MGV, którego celem było stworzenie rodziny pojazdów, które mogłyby działać razem w skoordynowany sposób, aby osiągnąć cele taktyczne.



XM975 został zaprojektowany, aby zastąpić starzejący się czołg lekki M551 Sheridan, który był w służbie od końca lat 60-tych. Nowy czołg miał być mniejszy i lżejszy od swojego poprzednika, jednocześnie zapewniając ten sam poziom siły ognia i ochrony. Został również zaprojektowany jako wysoce mobilny, z zaawansowanym zawieszeniem i technologiami silnikowymi, które pozwalały mu na łatwe pokonywanie trudnego terenu.



Pomimo zaawansowanej konstrukcji, XM975 został ostatecznie anulowany w 2009 roku z powodu przekroczenia kosztów i trudności technicznych. Program został zastąpiony nową inicjatywą, programem Ground Combat Vehicle (GCV), którego celem było opracowanie nowej rodziny pojazdów opancerzonych, które mogłyby zastąpić wiele starzejących się platform w zasobach armii amerykańskiej. Jednak program GCV również został anulowany w 2014 roku, pozostawiając przyszłość floty czołgów lekkich US Army niepewną.





Specyfikacja Techniczna

XM975 został zaprojektowany jako wysoce sprawny czołg lekki, wyposażony w szereg zaawansowanych technologii, które pozwoliłyby mu skutecznie działać w różnych scenariuszach walki. Jego głównym uzbrojeniem było działo M68 kalibru 105 mm, które było zdolne do wystrzeliwania różnego rodzaju pocisków wybuchowych, przeciwpancernych i HEAT. Działo było również wyposażone w system kontroli ognia, który zawierał dalmierz laserowy i automatyczny system obliczania ołowiu, co pozwalało artylerzyście na precyzyjne radzenie sobie z celami na dystansie.



Czołg był również wyposażony w dodatkowe uzbrojenie w postaci karabinów maszynowych kalibru .50 i 7,62 mm, które były zamontowane na elastycznym mocowaniu na dachu wieżyczki. Broń ta mogła być wykorzystywana do angażowania wrogiej piechoty i lekkich pojazdów.



XM975 był napędzany silnikiem diesla, który produkował 550 koni mechanicznych, co dawało mu prędkość maksymalną około 45 mil na godzinę na drogach. Czołg był również wyposażony w zaawansowany system zawieszenia, który obejmował hydropneumatyczne amortyzatory i drążki skrętne, co pozwalało mu z łatwością przemierzać trudny teren.



W zakresie ochrony, XM975 był wyposażony w kombinację stalowego i kompozytowego pancerza, który zapewniał ochronę przed ogniem broni strzeleckiej i fragmentami pocisków. Czołg był również wyposażony w system wyrzutni granatów dymnych, który mógł być użyty do stworzenia zasłony dymnej, aby ukryć ruchy czołgu.



Chociaż XM975 nigdy nie wszedł do służby w armii amerykańskiej, jego zaawansowane technologie i możliwości pomogły w projektowaniu kolejnych pojazdów pancernych, takich jak M1128 Mobile Gun System i rodzina kołowych pojazdów pancernych Stryker.





W Grze

W grze War Thunder, XM975 jest amerykańskim czołgiem lekkim rangi VI, który może być używany w bitwach naziemnych. Głównym uzbrojeniem czołgu jest 105-milimetrowe działo M68, które ma doskonałe zdolności penetracyjne i może z łatwością zniszczyć większość wrogich czołgów w swojej randze. Działo wyposażone jest również w laserowy dalmierz i system automatycznego obliczania ołowiu, co pozwala na oddawanie celnych strzałów na odległość.



Uzbrojenie wtórne XM975 składa się z karabinu maszynowego kalibru .50 oraz karabinu maszynowego kalibru 7,62mm, które zamontowane są na elastycznym mocowaniu na dachu wieżyczki. Te karabiny maszynowe są skuteczne w likwidowaniu wrogiej piechoty i lekkich pojazdów.



Jeśli chodzi o mobilność, XM975 jest dość zwinny i zwrotny, a jego prędkość maksymalna wynosi około 45 mil na godzinę. Zaawansowany system zawieszenia pozwala mu na łatwe pokonywanie nierówności terenu, co czyni go skutecznym pojazdem zwiadowczym.



Jeśli chodzi o ochronę, pancerz XM975 jest stosunkowo cienki, co oznacza, że może być łatwo przebity przez czołgi wroga. Jednak jego wysoka mobilność i niewielkie rozmiary sprawiają, że wrogie czołgi mają trudności z trafieniem go, zwłaszcza na odległość.



Ogólnie rzecz biorąc, XM975 jest skutecznym lekkim czołgiem, który doskonale sprawdza się w taktyce "hit-and-run" i zwiadzie. Jego główne wady to cienki pancerz i stosunkowo słabe uzbrojenie dodatkowe, co oznacza, że powinien unikać bezpośredniej walki z wrogimi czołgami, jeśli tylko jest to możliwe.





Podsumowanie

XM975 to lekki czołg, który został opracowany przez armię amerykańską w latach 70-tych, ale nigdy nie wszedł do służby. Został zaprojektowany jako wysoce zdolny, z szeregiem zaawansowanych technologii, które pozwoliłyby mu skutecznie działać w różnych scenariuszach bojowych. Jego głównym uzbrojeniem było 105-milimetrowe działo M68, a także był wyposażony w uzbrojenie dodatkowe w postaci karabinów maszynowych kalibru .50 i 7,62 mm. W grze War Thunder, XM975 jest amerykańskim czołgiem lekkim rangi VI, który doskonale sprawdza się w taktyce "hit-and-run" oraz w zwiadzie. Jego główne wady to cienki pancerz i stosunkowo słabe uzbrojenie wtórne.