Wzloty i upadki gier Telltale - twórców The Walking Dead

21 września za pośrednictwem oficjalnego oświadczenia Telltale Games ogłosiła jego zamknięcie. Założona w 2004 r. spółka zwolniła wszystkich swoich pracowników z wyłączeniem zaledwie 25 osób do wypełnienia zobowiązań przed jej oficjalnym zamknięciem. W oświadczeniu Telltale Games stwierdza się, że w najbliższych tygodniach będą zgłaszać dalsze uwagi na temat jej produktów, jednak wszystkie projekty, w tym sekwencje Wilka wśród nas, Opowieści z Kresów, Gry w Tronie, a nawet pierwszy sezon Obcych Rzeczy, są odwoływane. Jest również bardzo mało prawdopodobne, aby zobaczyć właściwe zakończenie The Walking Dead, z jego pierwszego odcinka Final Season rozpoczął się zaledwie kilka tygodni temu, a drugi ogłoszony. Przy innych firmach witających byłych pracowników nie będę się koncentrował na ich sytuacji, ale raczej na sytuacji firmy. Jak to się stało, że Telltale doszło do jego zamknięcia? W tym artykule przeanalizujemy rozwój i upadek Telltale Games.Telltale Games został założony przez byłych pracowników LucasArts i jak wielu już wie, LucasArts były jedną z największych firm z ich serii Monkey Island, a pierwszym wielkim sukcesem Telltale Games były w rzeczywistości Tales of Monkey Island, piąta część serii nadchodzących prawie dekadę po czwartej. Od tego czasu gry Telltale Game były świetne, większość z nich to powieści wizualne pochodzące z popiołów LucasArts, ale z każdą nową grą można było zauważyć entuzjazm, świeżość.Potem przyszedł Walking Dead, i to było niesamowite. Nic wcześniej nie było takie jak to było, dobrze spodziewać się poprzednich tytułów Telltale, ale The Walking Dead był odrodzeniem Visual Novels, gatunku umierającego. Wygrywając wiele nagród roku, sprzedając miliony egzemplarzy i będąc po prostu czymś. Był to najwyższy szczyt, o którym mogło nawet marzyć niemal niezależne studio, takie jak Telltale Games w tamtym czasie. Ale one nie powiodły się, dziś Telltale Games dobiega końca. Dlaczego tak się stało?Jak już wspomniałem sukces Telltale przyszedł z odrodzenia powieści wizualnych, historia powtarza się i to samo, co przyniosło zgubę dawnym powieściom wizualnym, przyniosło również zgubę grom Telltale, powtarzalność. To oczywiste dla każdego, kto grał w swoje gry, że Telltale Games desperacko próbował to naprawić w jakikolwiek sposób, ale to wszystko przyszło, aby nacisnąć ten przycisk teraz i jeśli nie uda Ci się umrzeć i trzeba spróbować ponownie przez większość czasu. Z gier takich jak Detroid: Zostań człowiekiem widzieliśmy każdy niepowodzenie może być wyborem, nie strzelanie w czasie jest wyborem, brak uniknięcia kuli ma konsekwencje itp. i to nie jest w przypadku gier Telltale. Jeśli rozgrywka może być "drugorzędną" rzeczą w tego typu grach, kluczowym elementem jest rozwój historii i postaci. I choć niektóre postacie są niezapomniane, a formuła Walking Dead działała w kilku grach, to po tym nie powiodło się. Każdy odcinek każdej Telltale Games's Game from Walking Dead zaczyna się od zdania: "ta seria gier dostosowuje się do wyborów, których dokonujesz, historia jest dostosowana do tego, w jaki sposób grasz" i to jest NAJWIĘKSZA WIELKOŚĆ w dzisiejszej grze. Kiedy osobiście po raz pierwszy grałem w pierwszy sezon Walking Dead i wznowiłem wiele razy, ponieważ wierzyłem, że fraza i chciałem zobaczyć wszystkie wyniki, i odkryłem Telltale Games formuła narracji, formuła o nazwie Internet - Iluzja wyboru. I oh, chłopak Telltale opanował to już wcześniej. Dają ci ten timer, ekran wstrząsa cię naprawdę poczuć, że jest to kluczowa decyzja.To było bezużyteczne. I naprawdę czułem się zdradzony śmiercią niektórych postaci w Walking Dead 1 sezonu. Teraz, Telltale Games próbował to naprawić, w rzeczywistości byli świadomi wszystkich problemów i po zwolnieniu niektórzy pracownicy przyszedł jasny na twitterze. Próbowali tras Joker Villain/Vigilante Batmana, próbowali wielu zakończeń Walking Dead Season 2 (o których wspominali tylko z kilkoma scenami w Sezonie 3), wykonali świetną pracę z Opowieściami z końca Pogranicza. Jednak stracili już wielu fanów, którzy zdawali sobie sprawę z tego, jaka jest ich formuła. Zdając sobie sprawę z tego, że mieli tylko różne dialogi i maksymalnie kilka wypełnionych scen różniących się od innych grających. Telltale miało spaść.Być może ta podróż, która sprawiła, że firma stała się następcą LucasArtsa, nie była nawet do pomyślenia, gdy pierwszy Walking Dead był w trakcie rozwoju. Wspomniany wcześniej Detroid: Become Human pokazał światu, czym mogą i powinny być Telltale Games, podobnie jak inne projekty rozwijające się z dnia na dzień. Gry nie były już sprzedawane. Próbowali to naprawić ilościowo ponad jakość i kupując nowe IP, które są popularne wśród młodzieży jak Stranger Things lub nawet Guardian's z Galaxy były ostatnią słomą jesieni, upadek indie studio, które podniosły się zbyt wysoko,upadł kawałek historii gier. I tu jesteśmy dzisiaj, Telltale Games jest zamknięte..Telltale Games nie jest prawdopodobnie jedną z najbardziej wpływowych firm w dzisiejszym przemyśle. Jej zamknięcie dotknęło wielu pracowników i kibiców.Jeśli chodzi o rezygnację z niektórych tytułów, niektóre z nich mogą być autonkluzywne (Batman, Opowieści z Kresów), podczas gdy inne kończą się na klifach (Wilk wśród nas, Gra o tron) lub w ogóle nie kończą (The Walking Dead). The Walking Dead The Final sezon ma wydać to drugi odcinek, mamy nadzieję, że przynajmniej nie może skończyć się na klifie.Dzięki za uwagę. Do zobaczenia