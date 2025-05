Wszystkie nowości w rozdziale 4 - Fortnite

W tym artykule postaram się przedstawić wam wszystkie nowości w sezonie pierwszym rozdziału czwartego w Fortnite. Omówię tu:



nową mapę;

motocykle;

rozszerzenia;

nowe bronie;

nową animację podczas sprintu;

nowego bossa;

drony.

zabezpieczona zatoka;

lodowe laboratoria;

brutalny bastion;

cytadela;

rynek kowadła;

bezładny brzeg;

podzielice;

obłupana odkrywka;

sioło szaleństwa.

Mapa jest całkowicie nowa i jest ona złączeniem kilku map z poprzednich sezonów i rozdziałów. Są tu między innymi takie miejscówki jak:Lewa strona mapy jest w klimacie jesiennym. U góry po prawej stronie mapa jest w większej części zimowa, oprócz małego skrawka terenu całkowicie u góry. Na dole mapa w głównej mierze jest letnia, nie licząc terenów obok podzielic.Cała mapa została wykonana w nowym kreatorze Unreal Engine.Są to nowe pojazdy w grze. Potrafią się rozpędzać do całkiem dobrych prędkości, ale szybko zużywa się im paliwo. Można na nich robić tricki. Jeśli staniemy w miejscu to można także z nich strzelać. Najczęściej można je znaleźć na rynku kowadła lub wielu innych nienazwanych budynkach.Są to dodatkowe wspomagacze w grze, które po wylądowaniu na mapę, pojawią się co kilka minut. Gdy już wzmocnienie się naładuje, mamy do wyboru dwie losowe pomoce, z czego możemy wybrać tylko jedną. W całej grze można mieć maksymalnie cztery rozszerzenia. Wzmocnień w grze jest aż dwadzieścia dwie.~Co dokładnie one dają jest opisane w osobnym artykule.Do gry został przede wszystkim przywrócony scar. Zadaje on dużo obrażeń, ale ma słabą celność. Najlepiej sprawdza się w walkach na średnie odległości, bo na długie bardzo trudno jest kogoś trafić.Drugą dodaną bronią jest rakietnica. Raczej nazwa już wszystko mówi - możemy znów strzelać rakietami.Kolejną bronią jest karabin eks-kaliber. Jest to broń, która ma w magazynku trzy kryształy. Kiedy strzelimy kryształem, on przyczepia się do podłoża lub przeciwnika, a następnie wybucha. Wystarczą dwa celne strzały w wroga tym karabinem, a zostanie on zniszczony, mimo że miałby pełną osłonę.Następną bronią jest młot uderzeniowy. Ma on cztery naładowania, które odnawiają się co 15 sekund. Jeśli klikniemy lewym przyciskiem myszy, możemy uderzyć w ziemię, zadając obrażenia przeciwnikowi. Jeśli klikniemy prawy przycisk myszy, także uderzymy w ziemię, ale nie zadamy obrażeń, tylko odbijemy się i w ten sposób możemy szybko podróżować.Oprócz tych broni, dodane zostały także: gromowa strzelba, strzelba automatyczna, karabin szturmowy red-eye, pistolet maszynowy z dwoma magazynkami oraz pistolet taktyczny.Do gry została dodana nowa animacja. jeśli wbiegniemy ze sprintem w jakiś obiekt, ale taki niezbyt wysoki, np. auto, nasza postać się ,,prześlizgnie" po tym obiekcie. Jeśli jest to krótki obiekt, np. płot, nasz bohater po prostu go przeskoczy bez klikania spacji.W cytadeli można znaleźć nowego bossa. Zabicie go z dobrą bronią trwa maksymalnie 3 minuty. Po zabiciu upuszcza on młot uderzeniowy. Jeśli koniecznie chcemy zdobyć tą broń, to najlepiej szukać skrzyń zaprzysiężonych, ale jeśli nie ma się wyboru, to warto go zabić.Na terenie cytadeli pojawiło się mnóstwo latających dronów. Niosą one paczki. Jeśli zniszczymy takiego drona, spadnie on na ziemię oraz wypadną z niego jakaś broń oraz coś do uleczenia osłony.Mam nadzieję, że każdemu artykuł się spodobał i przekazałem przynajmniej najważniejszą wiedzę o najnowszym rozdziale Fortnite.