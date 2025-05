Wskazówki do gry Minecraft - część 9

W tym artykule przedstawię Wam kilka przydatnych wskazówek do gry Minecraft. Zapraszam do czytania.

Wiele graczy pragnie na survivalu przemieszczać się swobodnie w powietrzu. Zazwyczaj jest używana do tego elytra. Istnieje jednak sposób na przemieszczanie się w powietrzu, aczkolwiek nie jest on tak szybki jak latanie. Będą do tego potrzebne dwa wiadra sypkiego śniegu oraz skórzane buty. Jeśli chcemy się wspiąć to stawiamy dwa bloki sypkiego śniegu, wchodzimy na nie, a następnie musimy przytrzymać shift, wziąć niższy blok z powrotem do wiadra, a następnie podskoczyć i postawić go pod siebie. W ten sposób możemy też poruszać się w boki.Na pewno wielu graczy Minecrafta, jeśli nie wszyscy, posiada farmy, które dostarczają sporo jedzenia. Na początek powiem jak sobie dogodzić budując farmy zwykłych roślin. Możemy na górę bloku wody dodać trapdoor'a. Dzięki temu żaden przedmiot nie wpadnie nam do niej, więc wszystko będziemy mieli na jednym poziomie i będzie to łatwiej zebrać. W dodatku nie zniszczymy żadnego pola uprawnego, bo czasem podczas wyskakiwania z wody zdarzało się je niszczyć. Natomiast farmy słodkich jagód można ulepszyć dając nad danym krzaczkiem półblok. W ten sposób, gdy będziemy zbierać plony, nie wejdziemy w krzaczki i nie będą nam one zadawały obrażeń.Spawnery są bardzo przydatną i cenną rzeczą w Minecrafcie. To dzięki nim możemy w odpowiednich warunkach możemy pojawiać konkretny typ potworów. Ten sposób zna już pewnie wielu graczy, ale jednak nie wszyscy, dlatego zdecydowałem się o tym jednak napisać. Pojawianie się potworów można wyłączyć obstawiając blok pochodniami. Podczas wyłączenia możemy spokojnie zabrać przedmioty ze skrzyń, zabić już pojawione moby lub zbudować swoją ekspiarkę.Netherite jest najlepszym surowcem w naszej grze. Każdy gracz chciałby mieć go jak najwięcej. Istnieje wiele sposobów na szukanie go w netherze, np. wysadzanie kryształów endu lub wysadzanie dziur. Istnieje jednak o wiele tańszy i tak samo efektywny jak kryształy endu sposób. jest nim wysadzanie łóżek. Najlepiej jest to zrobić kopiąc zwykły tunel, stawiając łóżko, osłaniając się jednym blokiem kamienia, a następnie wysadzenie łóżka (wystarczy na nie kliknąć jakbyśmy mieli się położyć).Mam nadzieję, że wszystkim artykuł się spodobał i zamierzacie w przyszłości użyć przynajmniej kilku wskazówek, które tu podałem. Mogę one naprawdę się przydać nowym graczom, którzy nie za bardzo sobie radzą w tej grze. Mam nadzieję, że w przyszłości zajrzycie jeszcze do kolejnych części artykułu, aby poznać kolejne fantastyczne wskazówki.*W tym artykule jest jedynie cztery punkty, ale za to je rozwinąłem. W następnych częściach pewnie przeniosę się na taki model.