Wskazówki do gry Minecraft - część 8

W tym artykule przedstawię Wam kilka przydatnych wskazówek do gry Minecraft. Zapraszam do czytania.

W Minecraft istnieje pewien bug, dzięki któremu będziemy mogli zobaczyć co kryje się w pobliżu pod ziemią. Potrzebne nam do tego będą kompostownik oraz piasek. Musimy pod ziemią postawić kompostownik, wejść do niego, a nad sobą postawić blok piasku. W ten sposób będziemy mogli widzieć wszystkie jaskinie i struktury pod nami.W grze istnieje pewien sposób na stworzenie tajnego przejścia, którego istnienia nikt by się nie domyślił. Potrzebne do tego będzie shulker box. Musimy go postawić tak, aby otwierał się do góry, sufit ma być dokładnie nad postacią (na 3. kratce) i wystarczy wejść na shulkera, nacisnąć go, a my zlecimy do wcześniej wykopanej pod nim dziury. Tam możemy umieścić swoją tajną bazę.Te struktury muszą zostać zniszczone, aby można było zniszczyć smoka endu. Dla wielu graczy jest to problematyczne. Istnieje jednak kilka sposobów, które mogą nam to ułatwić. Pierwszym sposobem jest postawienie między sobą a kryształem dwóch bloków (nawet dirtu), a następnie jak najmniejsze wychylenie się i zniszczenie kryształy. Zrobione w dobry sposób nie powinno zadać obrażeń. Drugim sposobem jest dostanie się już na jedną wieżę i rzucanie perłą w kolejne kryształy. Zniszczy to strukturę i przeteleportuje nas do niej, ale niestety zabierze to nam 1,5 serduszka. Ostatnim sposobem, który jest zazwyczaj używany do niszczenia kryształów w kratach, jest wylewanie w rogu wieży wody, aż dostaniemy się do środka i go rozbijemy ręką.Oczywiście każdy zna już ten trick, ale jedynie przy użyciu dwóch wiader wody. Istnieje też sposób, aby zrobić to mając jedynie jedno wiadro. Trzeba jednak mieć do tego także dwa wodorosty. Najpierw kopiemy dziurę jak do zwykłego źródełka, następnie lejemy wodę blok wyżej nad dziurą, stawiamy w przeciwnych rogach wodorosty, usuwamy wodę i nasze nieskończone źródło jest gotoweIstnieje bardzo prosty i tani lifehack, aby oddychać pod wodą w Minecrafcie. Sprawdzi się on wszędzie, nawet na wrakach statków. Będą nam potrzebne drzwi. Musimy je zbudować, a następnie wejść w teren, gdzie drzwi usunęły wodę. W ten sposób będziemy mogli oddychać pod wodą.Mam nadzieję, że wszystkim artykuł się spodobał i zamierzacie w przyszłości użyć przynajmniej kilku wskazówek, które tu podałem. Mogę one naprawdę się przydać nowym graczom, którzy nie za bardzo sobie radzą w tej grze. Mam nadzieję, że w przyszłości zajrzycie jeszcze do kolejnych części artykułu, aby poznać kolejne fantastyczne wskazówki.