Wskazówki do gry Minecraft - część 6

W tym artykule przedstawię wam kilka kolejnych wskazówek do gry Minecraft. Zapraszam do czytania.

Większość graczy szuka jakiegoś taniego sposobu na poruszanie się po świecie. Często chcemy przenieść przedmioty lub zwierzęta w inne, czasem odległe, miejsce Może w tym być bardzo pomocna łódka i lód. Wystarczy stworzyć "autostradę" z lodu, a następnie po prostu położyć łódkę i jechać. W dodatku najnowszy update pozwala nam na używanie łódek ze skrzynią, więc można też transportować przedmioty. Lód można łatwo zdobyć tworząc jego farmę na szczycie góry i wlewając tam wodę. Lód na szczycie góry będzie szybko zamarzał. Można też użyć po prostu jednego z zimnych biomów.Polowania są jedną z ważnych rzeczy w tej grze. Na nich można zdobyć czasem bardzo cenne łupy. Wrogie potwory nie pojawiają się jednak zawsze w takich samych ilościach. Najczęściej można je spotkać podczas pełni księżyca. Wtedy pojawia się więcej potworów, mają one większe szanse na zjawienie się w zbrojach, nawet enchantowanych oraz jest więcej slime'ów, co może być istotne dla osób, które budują mechanizmy i potrzebują bloku szlamu lub samego szlamu do pistonów.Jest to nieobowiązkowa część Minecrafta, ale jednak większość graczy decyduje się zniszczyć tego bossa. Może on strzelać swoimi głowami, co powoduje mnóstwo zniszczeń. Dlatego warto jest walczyć z nim w netherze lub w zwykłym świecie w jakiejś kopalni. Wtedy zmniejszymy szansę na jakiekolwiek zniszczenia.Większość graczy szuka jakiegoś sposobu na pozbycie się niepotrzebnych przedmiotów. Decydują się oni zazwyczaj na użycie lawy. Jednak nie zawsze jest to dobrym pomysłem. W szczególności jeśli mamy drewniany dom lub z drewnianymi elementami. Zamiast tego warto jest po prostu zasadzić kaktusa. Każdy rzucony do niego item zniknie. Działa to nawet na netherytowe przedmioty, których nie może zniszczyć lawa. W dodatku można postawić na górę kaktusa nić, aby ten nie rósł i był cały czas tego samego rozmiaru.Woda jest na całkiem sporej części mapy. W dodatku spowalnia nas ona, gdy chcemy przez nią przepłynąć. Jest jednak prosty i tani sposób na przebrnięcie przez nią. Nie chodzi mi tutaj o enchant frost walker, który jest nieco trudny do zdobycia. Sprawę można łatwo załatwić, jeśli posiadamy sporo lilii wodnych. Można je znaleźć w sporych ilościach na bagnach. Wystarczy jednocześnie skakać i kłaść przed siebie lilie. Usprawni to nam chodzenie po wodzie.Mam nadzieję, że wszystkim artykuł się spodobał i zamierzacie w przyszłości użyć przynajmniej kilku wskazówek, które tu podałem. Mogę one naprawdę się przydać nowym graczom, którzy nie za bardzo sobie radzą w tej grze. Mam nadzieję, że w przyszłości zajrzycie jeszcze do kolejnych części artykułu, aby poznać kolejne fantastyczne wskazówki.