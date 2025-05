Wskazówki do gry Minecraft - część 5

W tym artykule przedstawię Wam kilka przydatnych wskazówek do gry Minecraft. Zapraszam do czytania.

Podróżowanie jest jedną z nieuniknionych rzeczy w grze Minecraft. Nie da się tej gry przejść siedząc w jednym miejscu. Aby zapisać koordynaty jakichś miejsc, możemy je umieścić w nazwie jakiegoś przedmiotu, który stale nosimy przy sobie. Wtedy nie musimy nigdzie zerkać, ani się zatrzymyać, aby sprawdzić koordynaty, bo wystarczy najechać na dany przedmiot i wyświetli się jego nazwa.Wszystkie nasze przedmioty nie zmieszczą się niestety w ekwipunku. Musimy je umieszczać w skrzyniach. Dopóki nie mamy domu to może to być czasem problematyczne. W szczególności jeśli jest to na otwartej przestrzeni. W każdej chwili może do nas podejść creeper i wysadzić nas razem z skrzynką. Można temu jednak zapobiec stosując jedną prostą sztuczkę. Wystarczy na miejsce skrzyni wlać wodę. Skrzynię można umieścić blok niżej w ziemi, aby woda nie wylewała się wszędzie. Wtedy nawet jeśli creeper wybuchnie to naszej skrzynce się nic nie stanie.Często nasze bazy są umieszczane na wodzie. Wtedy trudniej jest się tam dostać mobom. Często, aby zrobić taką bazę, udajemy się na sam dół zbiornika wodnego i stamtąd ustawiamy słup klocków, aż dostaniemy się na powierzchnię wody. Można sobie jednak ułatwić budowanie na wodzie. Wystarczy nam jedna lilia wodna, kładziemy ją i można na niej lub obok niej postawić jakiś blok.Jest to bardzo przydatne dla osób, które spędzają mnóstwo czasu pod ziemią lub budują podziemną bazę. Czasem zdarza się, że na przekór naszym planom staje jeziorko lawy. Można je łatwo osuszyć używając rusztowań. Jest to całkiem tanie rozwiązanie, bo rusztowania tworzy się z bambusów. W dodatku ten blok można łatwo zniszczyć nawet ręką.Ryby są całkiem prostym sposobem na zdobycie pożywienia. W dodatku podczas połowów można zdobyć jakieś ciekawe fanty. Czy wiedzieliście, że nie zawsze jest taka sama szansa na złapanie ryby ? Nie chodzi mi tu o enchanty. Ryby można łatwiej złapać jeśli będziemy je łowić najlepiej jeden blok nad poziomem morza. Nie powinno się łapać ryb podczas sztormu, bo wtedy są nikłe szanse na jakąkolwiek zdobycz.Mam nadzieję, że wszystkim artykuł się spodobał i zamierzacie w przyszłości użyć przynajmniej kilku wskazówek, które tu podałem. Mogę one naprawdę się przydać nowym graczom, którzy nie za bardzo sobie radzą w tej grze. Mam nadzieję, że w przyszłości zajrzycie jeszcze do kolejnych części artykułu, aby poznać kolejne fantastyczne wskazówki.