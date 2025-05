Wskazówki do gry Minecraft - część 4

W tym artykule opiszę Wam kilka przydatnych sztuczek do gry Minecraft. Ta część jest wyjątkowo przeznaczona dla wskazówek dotyczących netheru. Zapraszam do czytania.

W grze istnieje bug, który pozwala na automatyczne trzymanie cały czas tarczy dopóki nie zostanie ona zniszczona. Wystarczy trzymać ręcznie tarczę podczas wchodzenia do portalu, a następnie w netherze będzie ona się trzymała cały czas sama, ale nie będzie widać animacji trzymania tarczy.UWAGA: W momencie kiedy to czytasz błąd mógł już zostać naprawiony.Większość graczy często traci orientację podczas poruszania się po netherze, co skutkuje zgubieniem portalu. Jednak można temu zapobiec na dwa sposoby. Pierwszy jest bardzo tani, wystarczy zapisać na czacie lub w książce koordynaty naszego portalu. Drugim sposobem, już nieco droższym, bo trzeba zdobyć netherite, jest zbudowanie magnetytu niedaleko portalu. Następnie trzeba wziąć do ręki kompas i kliknąć na zbudowany blok. W ten sposób kompas staje się zenchantowany i będzie on zawsze wskazywał drogę do magnetytu.Walka z tymi delikwentami nie zawsze jest łatwa. Te moby przyprawiły niejednego gracza o śmierć. Jednak jest łatwy sposób, aby pozbyć się tych śmiercionośnych istot. Wystarczy zbudować nad sobą platformę 3x3. Dzięki temu szkielety nie będą mogły nas zranić, bo mają 2,5 kratki wysokości. W dodatku do walki może się przydać wiadro mleka, które usunie z nas efekt dodany po uderzeniu potwora.Nether jest biomem, na którym często są spore różnice wysokości. Do schodzenia na niższe punkty posłuży nam łódka. Wystarczy w nią wejść i powoli zjechać z naszego poziomu, a łódka spadnie na sam dół, nie zadając nam żadnych obrażeń. Natomiast jeśli chcemy podróżować do góry to ułatwi nam to krętorośl. Jest to taka niebieska roślina rosnąca w spaczonym lesie. Można się po niej wspinać. Aby dostać się dzięki niej wyżej, należy ustawić ją na bloku i użyć mączki kostnej, aby urosła. Następnie można się po niej wspiąć do góry.Jest to bardzo przydatny item do eksplorowania netheru. Jeśli zaczniemy palić się po wejściu do lawy, wystarczy postawić blok sypkiego śniegu z wiadra i do niego wejść. To nas ugasi. Sypki śnieg nie będzie topniał, więc możemy go użyć wielokrotnie. Jeśli mamy także skurzane buty to możemy użyć tego bloku, aby wspinać się na przykładowo fortecę.Mam nadzieję, że wszystkim artykuł się spodobał i zamierzacie w przyszłości użyć przynajmniej kilku wskazówek, które tu podałem. Mogę one naprawdę się przydać nowym graczom, którzy nie za bardzo sobie radzą w tej grze. Mam nadzieję, że w przyszłości zajrzycie jeszcze do kolejnych części artykułu, aby poznać kolejne fantastyczne wskazówki.